Meteo, allerta maltempo per burrasca e nubifragi: le regioni a rischio

Allerta arancione diramata per tre regioni: Lazio, Molise e Sardegna. Gialla, invece, per altre otto. A Roma attesi temporali e forti raffiche di vento. E le condizioni meteorologiche non sono destinate a migliorare nelle prossime ore

Si complica il quadro meteorologico sul nostro Paese, dove nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo darà luogo a forti piogge, temporali e nevicate su molte zone. Un'allerta arancione è stata diramata per tre regioni: Lazio, Molise e Sardegna. Gialla, invece, in altre otto: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Veneto. Occhi puntati, in particolare, su Roma, dove, secondo il dipartimento della Protezione civile regionale sono attese “precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale”. Inoltre, “si prevedono venti da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi e forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Condizioni in peggioramento al Nord

L’ennesima perturbazione di un mese di gennaio particolarmente dinamico ha raggiunto l’Italia nella giornata di martedì, estendendosi durante la notte dalle regioni di Nord-ovest al resto del Nord e al Centro. Il panorama meteorologico mostrerà segnali di instabilità già dalle prossime ore, con un contesto di evidente maltempo che interesserà numerose aree del nostro Paese. Al mattino le condizioni peggiori si registreranno su gran parte del Nord e lungo il versante tirrenico, dalla Liguria alla Toscana, dal Lazio fino alla Campania e alla Calabria. Al Nord le precipitazioni risulteranno a tratti moderate, con una ulteriore intensificazione attesa sulle regioni di Nord-est, mentre piogge intense e temporali colpiranno in maniera più incisiva i settori tirrenici.

Neve anche a quote collinari

Particolare attenzione anche alla neve che potrà cadere localmente in modo abbondante sui rilievi alpini, spingendosi fino a quote collinari e, in alcuni casi, anche prossima alla pianura, in particolare sul basso Piemonte. Con il passare delle ore, la perturbazione sposterà il proprio baricentro verso levante e, tra il pomeriggio e la sera, si assisterà a un progressivo allentamento della morsa del maltempo a partire dalle regioni settentrionali e da parte del Centro. Nel contempo, tuttavia, un secondo vortice in avvicinamento alla Sardegna piloterà un nuovo impulso instabile verso le regioni centrali e meridionali. Dalla serata il maltempo tornerà dunque a intensificarsi, con forti piogge e temporali a carico della Sardegna e del versante tirrenico sia centrale sia meridionale.