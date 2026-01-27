Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 gennaio: la rassegna stampa

Il caso Minneapolis con la "frenata" di Trump dopo le polemiche relative alla morte di Alex Pretti, il dibattito per la presenza degli agenti dell'Ice in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina, la tensione in Medioriente con alcuni carabinieri minacciati dai coloni in Cisgiordania, il maltempo in Sicilia e la morte di un giovane a Milano ucciso da un poliziotto. Mentre, per lo sport, tennis e calciomercato. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- In primo piano la questione Minneapolis: "La frenata di Trump". La decisione è arrivata dopo "le polemiche sulla morte di Pretti". Via Bovino, il leader Usa invia "lo zar delle frontiere". E resta "il caso degli agenti Ice a Milano-Cortina". Intanto in Iran "sale la tensione" e in Medioriente "colono minaccia i carabinieri". Maltempo: "Allarme a Niscemi, la frana è lunga 4 chilometri". Milano: "Ucciso da un poliziotto in un controllo antidroga, aveva una pistola a salve".
- Ancora Minneapolis in apertura: "Caso Ice, Trump arretra". Avviato il "ritiro parziale e affidate le operazioni a Homan, lo zar dei confini". In Italia Fontana annuncia: "Gli agenti Usa in Lombardia per per le Olimpiadi", ma Piantedosi "lo smentisce". Cisgiordania: "Carabinieri minacciati dai coloni, protesta dell'Italia con Israele". Alluvioni, Niscemi in ginocchio: "E dal governo solo briciole". Milano: "Poliziotto uccide giovane, era armato ma con pistola a salve".
- "Olimpiadi, agenti Ice già in Italia", titola in apertura il quotidiano torinese. Fontana: "Per la sicurezza dei vertici Usa". L'opposizione non ci sta: "Sono assassini". A Minneapolis, intanto, Trump "allontana il capo delle milizie". Giorno della memoria: "Paura antisemitismo". Vietati cortei ed "eventi No-Pal, ma c'è chi li sfida in mezza Italia". Milano: "Ucciso dalla polizia un 29enne che aveva una pistola a salve".
- In primo piano il caso Crans-Montana: "Ritirato l'ambasciatore". Meloni incontra il nostro rappresentante in Svizzera: "Rimarrà a Roma finchè gli elvetici non collaboreranno". Usa: "Trump frena sui federali, l'Ice a Cortina". Milano, giovane armato: "Agente spara e lo uccide, aveva una pistola a salve". Anguillara, sindaco tutore del figlio: "Il killer non può aver agito da solo". Cisgiordania: "Carabinieri presi ostaggio dai coloni".
- Assalto al Borussia, in Champions, e poi Perisic: "L'Inter non si ferma". A Chivu "non basta il +5 in classifica, vietato abbassare la guardia". I piani Juve: "Doppio rinnovo" tra Spalletti ed Yildiz. Per il Milan scatta "il piano rimonta". Calciomercato: "Maldini va alla Lazio". Tennis: "L'Australia è azzurra". Musetti e Sinner show: "Sono ai quarti".
- Calciomercato in apertura: "Chivu tifa Bayern". Perisic all'Inter se il Psv esce dalla Champions League. La Juventus "ci riprova" per Mateta mentre il Milan "chiama Dragusin" e la Roma "si lancia su Wolfe". Maldini, intanto, "abbraccia la Lazio". Intervista a Gianfranco Zola: "McTominay uomo in più di Conte". Rocchi dopo Juventus-Napoli: "Mariani e Doveri hanno sbagliato a non punire il fallo di Bremer su Hojlund".
- "Juve, l'hai convinto". Kenan Yildiz pronto "a firmare il rinnovo" a sei milioni d'ingaggio "come David". La società, intanto, "ci riprova per Kolo Muani e per giugno obiettivo Perrone del Como". Torino, i tifosi contro Cairo: "Svuotiamo la Maratona". Calciomercato: "Maldini alla Lazio, Atletico su Ederson". Tennis: "Austral-Italian Open". Sinner e Musetti "da urlo", due azzurri ai quarti per il quinto slam di fila.
- Lo scontro politico americano, ma non solo, in primo piano: "Obama premiò l'Ice per i 500mila espulsi". Intanto Trump "valuta il ritiro degli agenti dal Minnesota". In Italia ecco "le follie dell'Anm su Minneapolis". Sanzione del Garante: "La toga pro migranti assolve Report". Oltraggio alla Memoria: "Allarme antisemitismo, aggressioni raddoppiate". Far West a Milano: "Poliziotto uccide pusher". Caso Signorini: "Corona scavalca lo stop del tribunale e diffama tutti".
- Olimpiadi: "Dopo l'Ice i blindati del Qatar". Piantedosi "smentito", l'ambasciata Usa parla della "milizia a Milano". Intanto il governo "ha paura di proteste e rinvia il decreto sicurezza a dopo la kermesse". Maltempo, frana di Niscemi: "1500 evacuati, il governo rilancia il condono". Referendum giustizia, Nordio: "Sulle toghe più ispezioni" e la Cei invita ad andare a votare. Milano: "La polizia uccide" un giovane "armato a salve".
- I mercati in primo piano: "Oro senza limiti oltre 5mila dollari". Agenzia delle Entrate: "Lotta all'evasione, più risorse. Per il fisco 2.300 assunzioni". Allerta Bce: "Credito debole a famiglie e imprese malgrado il taglio dei tassi". Cure per gli animali: "Spese raddoppiate in nove anni". Rivolta in Minnestoa: "Trump manda lo zar dei confini". Medioriente: "Carabinieri minacciati da un colono israeliano".
- Cronaca, sangue a Milano: "Giù le mani dalla polizia". Uno "spacciatore marocchino irregolare punta una pistola contro gli agenti che sparano e lo uccidono". Il caso sollevato da Libero, Abodi promette: "Ghali non parlerà di Gaza ai Giochi". Ma il Pd "non ci sta". Report: "Il giudice anti-governo salva Ranucci, niente multa per gli audio di Sangiuliano". Crans-Montana: "Meloni alza la voce con Berna".
- Minnesota: "Trump manda il suo zar anti migranti a gestire la bugia di stato". Medioriente: "Doppio standard della memoria". Il regime iraniano "dà la caccia ai medici che hanno curato i feriti", mentre "non ci sono più ostaggi israeliani a Gaza". Caso Maruotti: "Il segretario dell'Anm accosta la riforma Nordio all'omicidio a Minneapolis".
- "Voto scoperto" è il titolo in apertura. L'amministrazione Trump passa "al ricatto" contro lo Stato del Minnesota: "Consegnateci le liste elettorali". Olimpiadi: "I miliziani di Trump saranno a Milano, gli Usa confermano". Medioriente: "Anche i carabinieri nel mirino dei coloni". Milano: "Ventenne ucciso dalla polizia". Crans-Montana: "Il governo aggrava la crisi con la Svizzera".
- Usa, Ice: "Trump teme il boomerang, i repubblicani divisi sugli omicidi". Il tycoon "prima esalta le milizie assassine e poi ipotizza un ritiro parziale dal Minnesota". Economia: "Briscola e padel, i soldi Pnrr buttati via". L'editoriale: "Il ritorno della tirannia non ci colga impreparati". L'approfondimento: "Il Giorno della memoria o dell'amnesia?".
- Le parole "antisionismo" e "antisemitismo" campeggiano in prima pagina in riferimento al "Giorno della Memoria" e alle "ipocrisie e contestazioni". Il giornale stesso "denuncia da due anni il clima di odio" anche se il Ddl per definire "l'antiebraismo tarda ancora". Caos Minneapolis: "Trump invia lo zar dei confini per gestire l'Ice". Il punto di vista sul referendum: "Perchè Barbero e quelli del No sbagliano".
- Israele: "Minacce ai carabinieri". Meloni: "E' inaccettabile". I militari costretti "ad inginocchiarsi dai coloni", Tajani "protesta con l'ambasciatore di Tel-Aviv". Crans-Montana, il governo alla Svizzera: "Indagini congiunte sul rogo". Usa: "Trump all'angolo prepara il ritiro dei federali anti immigrati". Milano: "Spari ad un controllo, poliziotto uccide un 28enne". Caso "Falsissimo", Signorini "blocca" il sito di Corona.