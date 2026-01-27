Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Il caso Minneapolis con la "frenata" di Trump dopo le polemiche relative alla morte di Alex Pretti, il dibattito per la presenza degli agenti dell'Ice in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina, la tensione in Medioriente con alcuni carabinieri minacciati dai coloni in Cisgiordania, il maltempo in Sicilia e la morte di un giovane a Milano ucciso da un poliziotto. Mentre, per lo sport, tennis e calciomercato. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

