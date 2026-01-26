Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le proteste negli Usa a seguito dell'omicidio di Alex Pretti a Minneapolis. Secondo l'ex presidente Obama, "i valori degli Usa sono sotto attacco". Spazio anche al caso Anguillara, con la lettera dei genitori di Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo. E poi, anche la politica con Forza Italia che "corteggia" Calenda per le Comunali
- In primo piano le proteste a Minneapolis a seguito della morte di Alex Pretti: "La violenza scuote l'America". Testimoni e video: "La vittima non impugnava armi". In prima pagina anche il caso di Anguillara: "La lettera al figlio prima del suicidio: siamo alla gogna". Spazio anche allo sport, con i risultati del weekend calcistico: "Pari a Roma: il Milan rallenta" e "Festa Juve, Napoli a -9 dall'Inter". Poi, la politica: "Scintille Salvini-Tajani, FI corteggia Calenda".
- In apertura ancora le proteste dem a Minneapolis a seguito dell'omicidio di Alex Pretti: "I valori Usa sotto attacco". Mentre sono state "smentite le ricostruzioni dell'Ice", dai video è emerso che "Pretti era disarmato". Obama: "Campanello d'allarme per gli americani". Spazio anche alla politica: "Salvini avverte Vannacci: FI-Calenda, prove d'intesa". In prima pagina anche la tragedia di Crans Montana: "Un dossier inchioda i Moretti: 'Già tre incendi'".
- In primo piano le parole di Obama sulle proteste a Minneapolis a seguito dell'omicidio di Alex Pretti: "Attacco ai valori Usa". E ancora: "I video smentiscono le bugie del capo dell'Ice: pistola in tasca, il telefono in mano". In prima pagina anche lo sport, con la Juventus che "stravolge il Napoli": "CantaJuve". Spazio anche al sondaggio sulla sicurezza a scuola: "Il 60% degli italiani: 'Sì al metal detector'".
- In apertura il caso di Anguillara: "Veleni e odio social". E ancora: "Nell'ultima lettera prima di impiccarsi, i genitori del killer parlano di gogna insopportabile". La Procura ipotizza "istigazione al suicidio". Spazio anche all'economia: "Dopo il Mercosur, l'Europa punta sull'India". Poi, la politica: "Tajani apre a Calenda, asse per le Comunali". E infine, lo sport: "Roma pari al terzo posto".
- In apertura la vittoria della Juventus contro il Napoli: "Volo Juve e l'Inter scappa". Spalletti: "Così Kenan è un alieno". Spazio anche ai rossoneri: "Milan stoppato". "La Roma va a mille ma spreca. Allegri avanti, pari su rigore". In prima pagina anche il tennis, con l'appuntamento di oggi con il derby tra Sinner e Darderi agli Australian Open: "Buongiorno con Sinner".
- "Ride Lucio" è l'apertura di oggi del Corriere dello Sport sulla vittoria della Juve contro il Napoli. "Gasp rallenta il Milan, fa festa anche Chivu". Intanto, l'Inter "è a +5". Spazio anche alla Lazio che "ci ripensa": "In arrivo Maldini". Poi, Genoa-Bologna 3-2: "De Rossi, pazza gioia". In prima pagina anche la pallavolo femminile: "Conegliano alza ancora la coppa".
- "Bianconero bollente" è il titolo d'apertura di Tuttosport sulla vittoria della Juve contro il Napoli. Lucio: "Jonathan fortissimo, ma un attaccante ci serve". Spazio anche al Torino, con le proteste dei tifosi: "Basta Cairo, vendi il Toro". E in prima pagina anche il tennis con il derby di oggi tra Sinner e Darderi: "Darderi sfida superSinner, oltre i crampi Alcaraz vola".
- In primo piani i mutui per le case: "Sull'acquisto pesano maxi rate e tassi più alti". Il rincaro degli immobili "gonfia il valore medio del prestito, poco sostenibile anche per i salari quasi fermi". Spazio anche al lavoro extraUe: "Oltre 194mila domande". In prima pagina anche la sicurezza: "Stretta in arrivo sulla sicurezza, dentro e fuori gli istituti scolastici". Infine, la giustizia: "Cassazione, le regole per ricorsi ammissibili".
- In apertura le parole del vicepremier Antonio Tajani: "Levare la polizia giudiziaria ai pm per controllarli". Spazio anche al maltempo nel Sud Italia, con la Sicilia "al collasso" che "chiede 1,3 miliardi dal Ponte". Poi, le proteste negli Usa a seguito dell'omicidio di Alex Pretti: "'Pretti era disarmato': ma ora anche la lobby delle armi contro l'Ice". In prima pagina anche l'economia Ferrari: "Elkann azzoppa pure il Cavallino".
- In primo piano l'intervista a Gianfranco Fini: "Meloni leader dell'Ue tiene testa a Trump. Giustizia? L'ira del Sì". Spazio anche ai "fronti della Casa Bianca". Da un lato l'Iran "vicino al baratro": "30mila morti in 48 ore". E poi il "caso di Minneapolis": "Se Donald tira dritto". Poi, le parole di Salvini: "Ora sicurezza e pace. Vannacci? Lo vedrò...". In prima pagina anche 'inchiesta sulla tragedia a Crans Montana: "I lavori in nero, la Svizzera trema".
- In apertura il caos a Minneapolis, dopo la morte di Alex Pretti: "Trump tra omicidi e fake news, a Minneapolis prove di regime". Intanto, i video "smentiscono il presidente, l'Ice e gli agenti federali": "Alex Pretti freddato quando era disarmato". I familiardi: "Bugie disgustose". Spazio anche a sanità ed edilizia: "Senza più Pnrr governo nei guai". L'editoriale di Sergio Labate: "E' l'ora di dire la verità: l'Occidente si è suicidiato". E quello di Lorenzo Castellani: "Rispondere colpo su colpo, un errore grave".
- In apertura il caos Minneapolis e l'opposizione che chiede a Meloni di prendere una posizione contro Donald Trump: "Il Pd s'attacca al Minnesota". L'opposizione alla premier: "Deve esprimere ferma condanna nei confronti di Trump". In prima pagina anche l'Iran: "Oltre 30mila morti in 48 ore". Poi, l'inchiesta sulla tragedia a Crans Montana: "In Svizzera Moretti rischia al massimo 4 anni".
- In apertura l'intervista allo scrittore franco-algerino Boualem Sansal: "La voce della libertà". In prima pagina anche l'approfondimento di Pierluigi Battista sul post 7 ottobre: "Antisemiti senza più tabù". E ancora: Dopo il 7 ottobre, qualcosa è cambiato nel ceto medio riflessivo e nella sinistra: chi dice e pensa cose antisemite non è più un alieno infrequentabile". L'editoriale di Claudio Cerasa: "Un po' di fermezza e la forza dei mercati per arginare Trump".
- In apertura ancora il caos Minneapolis: "Guardia nazionale contro i federali: negli Usa è clima da guerra civile". Intanto, è stata "smentita la versione dell'Ice": "l'uomo ucciso non impugnava una pistola". Spazio anche alla salute: "Covid, 5 anni fa i primi casi: 'Attenti, non è scomparso'". In prima pagina anche lo sport, con la vittoria del Genoa contro il Bologna: "Rimonta incredibile, tre gol da urlo a Bologna".
- In apertura ancora il caos Minneapolis con le "violenze dell'Ice": "Allarme negli Usa". Sul caso di Alex Pretti, "le autorità federali e quelle del Minnesota si contendono l'inchiesta". E Obama: "I nostri valori sono sotto attacco". Spazio anche al calcio con la sconfitta del Napoli contro la Juve: "Pesano le assenze e l'ennesimo errore arbitrale: mancato rigore su Hojlund". Poi, il caso di Anguillara: "Odio social sul suicidio dei coniugi di Anguillara".
- In primo piano l'omicidio di Alex Pretti da parte degli agenti dell'Ice e il caos a Minneapolis: "E' stata una esecuzione". Spazio anche all'intervista al ministro Foti: "Con Trump governo né timido né debole". Poi, la politica con Calenda che "apre a Forza Italia": "Non è così lontana da noi". E ancora, il caso di Anguillara: "Il figlio femminicida e l'onta schiacciante". Infine, la proposta della Fondazione Pensiero Solido sull'educazione digitale: "I neogenitori rinuncino al cellulare".