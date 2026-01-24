Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 gennaio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali la scarcerazione (su cauzione) di Moretti, proprietario del bar Le Constellation, dove è avvenuta la strage di Capodanno di Crans-Montana. Ira del governo italiano. Esteri, patto Roma-Berlino su difesa, industria e migranti. Vertice negli Emirati tra Usa, Ucraina e Russia sulla guerra a Kiev: Mosca chiede il Donbass
- Vertice a tre, tensione sul Donbass: ad Abu Dhabi sullo stesso tavolo Kiev, russi e Usa. Mosca: "Via gli ucraini". Patto tra Italia e Germania: la Ue sia protagonista del suo destino. La premier Meloni: "Ho detto a Trump di rivedere il Board, spero possa avere il Nobel". La nuova dottrina Macron: un ombrello nucleare per l'Europa, c'è l'apertura di Parigi. Parla la ministra groenlandese: "Una soluzione tipo Guantanamo per l'isola? Se ne può parlare". Crans-Montana, Moretti ora è libero: pagata la cauzione. Il governo: "Un oltraggio"
- Roba da Inter: i nerazzurri vanno sotto di 0-2, poi travolgono il Pisa e volano a +6. Male Sommer e Luis Henrique, entra Dimarco e cambia tutto. Segnano in 6, bene Pio e Lautaro. L'allenatore Chivu: "Gli errori del portiere? Colpa delle mie richieste". Serie A: la Fiorentina cerca punti salvezza con il Cagliari, Lazio a Lecce per ripartire. Attesa per Roma-Milan: ci pensano i Maestri, lezioni e idee di Gasperini e Allegri. Nazionale, per i playoff di marzo pazza idea Verratti: ha visto il ct Gattuso e ha già detto di sì
- L'Unione europea vuole sbloccare al più presto l'accordo con il Mercosur dopo il rinvio dell'Europarlamento alla Corte di Giustizia. Lo hanno ribadito António Costa e Ursula von der Leyen, presidenti del Consiglio e della Commissione Ue, al termine del vertice informale dei leader europei. La soluzione suggerita è quella dell'applicazione provvisoria dell'accordo già prevista dal Consiglio e che potrebbe scattare dopo la prima ratifica da parte di uno dei Paesi del Mercosur
- Milano-Cortina: l'Ice, gli agenti anti-migranti di Trump noti per le violenze, scorterà gli atleti americani. Il portavoce: "Lì per garantire la sicurezza dei Giochi". Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti silenziata: la norma in arrivo sul vertice dell'opera vieta ai pm contabili di valutare buona parte degli atti e regala immunità erariale a vicepremier&C. Ucraina, trilaterale Washington-Kiev-Mosca: sul tavolo il Donetsk e la ricostruzione del Paese. Meloni su due fronti: la premier furibonda su Zelensky; sì al Board per Gaza, ma da "esterna"
- Svizzera, giustizia da cioccolatai per Crans-Montana: Moretti paga e viene liberato. Dopo l'arresto in ritardo e le polemiche sulle indagini, il proprietario del Constellation esce con 215mila euro di cauzione. Premier e ministri italiani in coro: "Una vergogna". Nuovo asse italo-tedesco: la presidente Meloni e il cancelliere Merz mettono all'angolo Macron. Giustizia, raffica di figuracce a sinistra: Barbero oscurato da Fb e Gratteri "inventa brogli sui futuri sorteggi del Csm"