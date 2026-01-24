In apertura dei giornali la scarcerazione (su cauzione) di Moretti, proprietario del bar Le Constellation, dove è avvenuta la strage di Capodanno di Crans-Montana. Ira del governo italiano. Esteri, patto Roma-Berlino su difesa, industria e migranti. Vertice negli Emirati tra Usa, Ucraina e Russia sulla guerra a Kiev: Mosca chiede il Donbass