Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di Volodymy Zelensky all'Europa: "Divisa e persa, agisca". Intanto, è previsto un primo trilaterale tra Ucraina, Usa e Russia. Spazio anche al nuovo testo della legge contro la violenza sulle donne, in cui è sparita la parola "consenso": è scontro. Sulle prime pagine anche l'arresto di un bambino di 5 anni da parte dell'Ice a Minneapolis
- In primo piano le parole di Zelensky all'Europa: "Agisca". Il leader di Kiev giunge a un'intesa con Trump sulle garanzie di sicurezza. Nel frattempo, è previsto un "primo vertice a tre" tra Ucraina, Usa e Russia. Spazio anche al nuovo testo sulla legge contro la violenza sulle donne: "E' scontro: nella legge salta la parola consenso". In prima pagina anche il cinema con il "record di nomination" agli Oscar per il film sul razzismo "Sinners". Infine, il referendum sulla giustizia: "Sarà un derby sul governo".
- L'Ucraina ancora in apertura: "Zelensky sferza l'Europa", Il leader di Kiev rimarca all'Ue: "Deve svegliarsi". Intanto, previsto il primo trilaterale Mosca-Kiev-Washington. Spazio anche alla questione Ice in Minneapolis: "Arresto shock dell'Ice, preso bimbo di 5 anni in un raid anti migranti". Focus anche sulla legge contro la violenza sulle donne: "Legge anti stupri, via il 'consenso'. Il Pd: Meloni tradisce il patto".
- In apertura "l'attacco" di Zelensky all'Europa: "Divisa e persa". E intanto a Davos "debutta" il Board of Peace per Gaza. In prima pagina anche l'intervento di Elon Musk a Davos sul futuro: "Ci baderanno i robot". Spazio anche al ddl stupri: "Sparisce il consenso, al suo posto appare il dissenso". Poi, l'ultimo blitz dell'Ice a Minneapolis: "Quei bimbi in cella per stanare i genitori migranti".
- In primo piano l'attacco di Zelensky all'Europa: "Svegliati". E ancora: "Europei divisi e fermi". Intanto, previsto il primo vertice tra Usa, Russia e Ucraina negli Emirati. Spazio anche al progetto ArcheoSite, "tre giorni su tutele del patrimonio e innovazione": "Roma fa scuola". In prima pagina anche il calcio, la vittoria della Roma contro lo Stoccarda: "Per i giallorossi ottavi di EuroLeague a un passo".
- "Inter, chi si rivede" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sul ritorno di Perisic. "La società lo vuole, arriverà dopo la Champions se il Psv sarà eliminato". Spazio anche ai bianconeri ed En-Nesyri "a un passo": "Juve, vai col 9". Poi, i piani del Milan: "Fiducia al Max: Cardinale vota Allegri, il futuro è suo". E ancora, la vittoria della Roma contro lo Stoccarda: "Doppietta Pisilli, Stoccarda ko, ottavi vicini".
- Inter in apertura, con il rientro di Perisic: "Ora sì". Ausilio cerca "l'accordo": "L'affare potrebbe sbloccarsi se il club olandese dovesse uscire dalla Champions". Spazio anche ai bianconeri: "En-Nesyri alla Juve: il contratto è pronto". Poi, il Napoli: "Che scatto: preso Giovane". In prima pagina anche l'intervista esclusiva a Zanetti: "Uomini e pupi". Poi, la vittoria della Roma contro lo Stoccarda: "Pisilli super, la Roma entra nel G8".
- In primo piano la Juventus e l'arrivo di En-Nesyri: "C'è l'accordo col Fenerbahçe, oggi l'incontro col marocchino". E ancora: "Blitz del ds Ottolini a Istanbul: il club turco accetta il prestito con diritto di riscatto, versando subito 5 milioni". Spazio poi al Napoli: "Giovane per Conte". E l'Inter: "Chivu, fuga e Perisic". Poi, il Torino: "Sempre più Jappert". In prima pagina anche il tennis con Jannik Sinner: "Prove di perfezione".
- In apertura le pensioni: "Rischio tre mesi in più". Spazio poi alla questione Mercosur: "Le imprese: occorre subito la ratifica provvisoria". E ancora, la minaccia di Trump all'Europa: "Ritorsioni se vende i Treasury". In prima pagina anche l'attacco di Zelensky all'Ue: "Frammentata e smarrita". Spazio anche all'inaugurazione del Board of Peace con la "nuova Gaza" del genero di Trump. Le parole di Mattarella sulla situazione attuale: "Senza regole condivise il mondo torna alle barbarie".
- "Cornuti e mazziati" è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano sull'attacco di Zelensky all'Europa. Il leader di Kiev: "Avete fatto vincere Putin sugli asset". Poi, ringrazia Trump e annuncia trilaterale con Usa e Mosca. Spazio anche al Board of Peace per Gaza: "20 con Trump. Meloni dice sì, 'ma non ora'". E poi, il caso Fabrizio Corona: "Bavaglio preventivo, nuovo teste su Signorini". Infine, l'intervista a Mika: "Cantavo con Fo e nel nuovo disco ho John Waters".
- In apertura "l'asse Meloni-Merz per la nuova Europa". I due leader "lanciano il piano per una Unione più moderna e burocratica". Spazio anche al caso Ranucci: "Macché toghe spiate, crolla la fake di Report. E un filo porta a Striano". In prima pagina anche l'accusa di Zelensky all'Europa e l'incontro con Usa e Russia. E ancora, il testo sulla legge contro la violenza sulle donne: "E' violenza sessuale quando c'è dissenso".
- "Boardello" è il titolo in prima pagina del Manifesto sul Board of Peace per Gaza che "fuori da ogni legalità internazionale dovrà ricostruire Gaza". Spazio anche all'attacco di Zelensky all'Europa, mentre "parte oggi il primo vertice a tre con Ucraina, Usa e Russia ad Abu Dhabi". Poi, gli arresti dell'Ice a Minneapolis: "Ora tocca ai bambini". E il caso Groenlandia: "I 27 provano a fidarsi". E infine, il ddl stupri: "Il colpo di spugna della Lega".
- "Sfascisti impuniti" è il titolo d'apertura di Libero sullo stop al processo ai "pro-Pal di Milano": "Inascoltate le proteste di premier e polizia". Spazio anche all'accusa di Zelensky all'Europa: "Sugli asset ha vinto Putin, agite. Sembra il giorno della marmotta". E intanti Trump "se la ride". In prima pagina anche l'editoriale di Mario Sechi: "L'Europa ripassi la lezione del Cav e riscopra l'America".
- In apertura ancora l'attacco del presidente ucraino all'Ue: "Divisi, sugli asset Putin ha vinto". Intanto, oggi è previsto il primo trilaterale tra Ucraina, Russia e Usa per la tregua. Sul fronte Gaza, Trump "vara" il Board of Peace: "Sembra un club di autocrati". Poi, l'editoriale di Mattia Ferraresi: "Una mente errabonda, la psicobufera di Trump". E infine quello di Valeria Valente sul nuovo testo della legge contro la violenza sulle donne: "Via il consenso, Meloni tradisce tutte le donne".
- "Tutta un'altra Gaza" è il titolo in prima pagina di Avvenire. "Nel piano americano nuovo litorale usando i detriti. E fondi per spostare 400mila persone". Intanto, a Davos il primo atto del Board of Peace. Spazio anche all'attacco di Zelensky contro l'Europa. In prima pagina anche la questione dell'antisemitismo: "C'è il testo Pd ma le divisioni restano tante". Poi, l'aumento delle truffe agli anziani in Italia. E infine, l'ondata di arresti dell'Ice a Minneapolis, che "non risparmia i bambini".
- "Disgelo" è l'apertura del Riformista sul vertice Davos. Oggi previsto il vertice Ucraina-Usa-Russia. E intanto Rutte conferma: "Verso l'accordo sulla Groenlandia". Poi, il vertice Ue a Bruxelles: "Reagendo uniti, le crisi rientrano". Sulla questione Mercosur, "sarà approvato". In prima pagina anche l'editoriale di Pasquale Ferraro: "Il metodo Trump sveglia l'Occidente dal letargo". E quello di Lucetta Scaraffia: "Le gite ad Auschwitz non hanno chiuso i cancelli all'antisemitismo".
- In primo piano l'attacco di Zelensky all'Ue: "Divisa e persa". Nel frattempo, oggi è previsto il trilaterale Ucraina-Usa-Russia. Spazio anche al nuovo testo sulla legge contro la violenza sulle donne: "Bongiorno cambia il testo sugli stupri, salta la parola 'consenso'". In prima pagina anche i funerali di Abanoub Youssef, il 18enne ucciso a scuola a La Spezia: "In silenzio per Aba". Spazio anche al caso dei software spia: "Consiglier Csm chiedono tutele".