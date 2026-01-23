Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di Volodymy Zelensky all'Europa: "Divisa e persa, agisca". Intanto, è previsto un primo trilaterale tra Ucraina, Usa e Russia. Spazio anche al nuovo testo della legge contro la violenza sulle donne, in cui è sparita la parola "consenso": è scontro. Sulle prime pagine anche l'arresto di un bambino di 5 anni da parte dell'Ice a Minneapolis