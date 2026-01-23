Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di Volodymy Zelensky all'Europa: "Divisa e persa, agisca". Intanto, è previsto un primo trilaterale tra Ucraina, Usa e Russia. Spazio anche al nuovo testo della legge contro la violenza sulle donne, in cui è sparita la parola "consenso": è scontro. Sulle prime pagine anche l'arresto di un bambino di 5 anni da parte dell'Ice a Minneapolis

Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori. FOTO

Anche oggi sono state circa 5mila le persone che hanno reso omaggio allo stilista, morto il 19...

I funerali di Abanoub Youssef, lo studente accoltellato a scuola

Sono centinaia le persone che hanno seguito il feretro nel percorso tra l'obitorio e la...

Ciclone Harry, devastazione e danni del maltempo in Calabria. FOTO

Insieme a Sardegna e, soprattutto, Sicilia, la Calabria è stata una delle regioni maggiormente...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 gennaio: la rassegna stampa

La Groenlandia con il dietrofront di Trump sui dazi ai Paesi dell'Ue e l'annuncio di un "accordo"...

