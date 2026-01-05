Offerte Sky
Morto Gianluigi Armaroli, volto dall'Emilia Romagna per il Tg5: aveva 77 anni

Cronaca
Tg5

Storico corrispondente del primo Tg5 diretto da Enrico Mentana, aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre. Nato a Bologna nel 1948, aveva iniziato la sua carriera come attore in Rai prima di affermarsi come cronista nelle tv private e poi a Mediaset

Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. L'annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. 77 anni, bolognese, Armaroli ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni.

Gianluigi Armaroli: carriera 

 

Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, poi ha frequentato l'Accademia Antoniana per la recitazione. Ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai prima di approdare alle tv private come cronista e poi a Mediaset. I colleghi lo ricordano per la sua professionalità e il suo garbo umano. 

Londra, morta a 96 anni Eva Schloss: sopravvisse ad Auschwitz
Cronaca

Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO

Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali

