Storico corrispondente del primo Tg5 diretto da Enrico Mentana, aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre. Nato a Bologna nel 1948, aveva iniziato la sua carriera come attore in Rai prima di affermarsi come cronista nelle tv private e poi a Mediaset

Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. L'annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. 77 anni, bolognese, Armaroli ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, ultimi quelli relativi alle alluvioni.

Gianluigi Armaroli: carriera



Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, poi ha frequentato l'Accademia Antoniana per la recitazione. Ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai prima di approdare alle tv private come cronista e poi a Mediaset. I colleghi lo ricordano per la sua professionalità e il suo garbo umano.