Londra, morta a 96 anni Eva Schloss: sorellastra di Anna Frank sopravvissuta ad AuschwitzMondo
Eva Schloss è morta a 96 anni a Londra. Sorellastra di Anna Frank e sopravvissuta all'Olocausto, Schloss ha trascorso la sua vita impegnandosi instancabilmente per trasmettere la sua memoria ai giovani. A dare la notizia è stata la sua fondazione in un comunicato. La famiglia ha espresso "grande tristezza" per la perdita di "una donna straordinaria, sopravvissuta al campo di sterminio nazista, devota educatrice sull'Olocausto, instancabile nel suo lavoro per la memoria, la comprensione e la pace". Schloss aveva co-fondato nel 1990 l'organizzazione per educare sull'Olocausto e combattere i pregiudizi. A commentare la notizia anche Re Carlo III, che ha ballato con Schloss in occasione di un evento a Londra nel 2022, e la moglie Camilla, patrona della sua fondazione Anne Frank Uk, che si sono detti "profondamente addolorati". "Abbiamo avuto il privilegio e l'orgoglio di conoscerla e la ammiravamo profondamente", hanno detto i reali su X.
Addio a Eva Schloss
Nata Eva Geiringer in Austria nel 1929, Schloss era un'adolescente quando il suo Paese fu invaso dai nazisti. La sua famiglia ebrea fuggì prima in Belgio e poi ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, dove si stabilì di fronte alla casa di Anna Frank. Le due bambine avevano la stessa età e giocavano spesso insieme. Ma dal 1942 in poi, entrambe le famiglie furono costrette a nascondersi per sfuggire ai rastrellamenti. Eva e sua madre Elfriede, il padre Erich e il fratello Heinz furono traditi due anni dopo da un simpatizzante nazista. Arrestati il giorno del suo quindicesimo compleanno, furono inviati al campo di sterminio di Auschwitz nel maggio del 1944. Poco dopo la liberazione nel 1945, la giovane si trasferì a Londra per proseguire gli studi e incontrò il suo futuro marito, Zvi Schloss. Sua madre, tornata ad Amsterdam, sposò il padre di Anna Frank, Otto, anch'egli vedovo al suo ritorno da Auschwitz.