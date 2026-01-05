Sorellastra di Anna Frank e sopravvissuta all'Olocausto, Schloss ha trascorso la sua vita impegnandosi instancabilmente per trasmettere la sua memoria ai giovani. A dare la notizia è stata la sua fondazione in un comunicato. La famiglia ha espresso "grande tristezza" per la perdita di "una donna straordinaria, sopravvissuta al campo di sterminio nazista, devota educatrice sull'Olocausto, instancabile nel suo lavoro per la memoria, la comprensione e la pace"

Eva Schloss è morta a 96 anni a Londra. Sorellastra di Anna Frank e sopravvissuta all'Olocausto, Schloss ha trascorso la sua vita impegnandosi instancabilmente per trasmettere la sua memoria ai giovani. A dare la notizia è stata la sua fondazione in un comunicato. La famiglia ha espresso "grande tristezza" per la perdita di "una donna straordinaria, sopravvissuta al campo di sterminio nazista, devota educatrice sull'Olocausto, instancabile nel suo lavoro per la memoria, la comprensione e la pace". Schloss aveva co-fondato nel 1990 l'organizzazione per educare sull'Olocausto e combattere i pregiudizi. A commentare la notizia anche Re Carlo III, che ha ballato con Schloss in occasione di un evento a Londra nel 2022, e la moglie Camilla, patrona della sua fondazione Anne Frank Uk, che si sono detti "profondamente addolorati". "Abbiamo avuto il privilegio e l'orgoglio di conoscerla e la ammiravamo profondamente", hanno detto i reali su X.