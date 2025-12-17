Treviso, arrestato 15enne per auto-addestramento al terrorismo

Un 15enne della provincia di Treviso è stato arrestato con l’accusa di istigazione a delinquere, apologia di terrorismo, auto-addestramento e addestramento con finalità di terrorismo, aggravati dall’uso del mezzo telematico. L’ordinanza è stata emessa dal tribunale per i minorenni di Venezia al termine di un’indagine condotta dalle Digos di Milano e Treviso

Le indagini di Milano e Treviso

L’ordinanza nasce da un’attività investigativa condotta dalle Digos della questura di Milano e della questura di Treviso, in coordinamento con la direzione centrale polizia di prevenzione – servizio per il contrasto del terrorismo e dell’estremismo interno e con l’agenzia di sicurezza interna. L’inchiesta si inserisce nella costante attività di prevenzione sviluppata dal dipartimento di pubblica sicurezza nell’ambito del comitato analisi strategica antiterrorismo, finalizzata ad intercettare tempestivamente pericolosi fenomeni di radicalizzazione ideologico-religiosa e contrastare episodi di xenofobia ed antisemitismo, anche a tutela delle comunità ebraiche. In particolare, il monitoraggio degli ambienti dell’estrema destra suprematista online ha portato all’individuazione di un profilo social che pubblicava incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba ed antisemita, nonché frasi apertamente apologetiche di atti di terrorismo e di esaltazione dei loro autori. L’utente, che affermava anche di aver iniziato a costruire un’arma da fuoco, è stato identificato dalla Polizia come il quindicenne arrestato.