Treviso, arrestato 15enne per auto-addestramento al terrorismo

Arrestato un quindicenne della provincia di Treviso con le accuse di istigazione a delinquere, apologia di reati di terrorismo, auto-addestramento e addestramento con finalità di terrorismo, tutti aggravati dall’uso del mezzo telematico. La polizia di stato ha eseguito nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia, al termine di un’indagine che punta a intercettare precoci fenomeni di radicalizzazione online.
Le indagini di Milano e Treviso
L’ordinanza nasce da un’attività investigativa condotta dalle Digos della questura di Milano e della questura di Treviso, in coordinamento con la direzione centrale polizia di prevenzione – servizio per il contrasto del terrorismo e dell’estremismo interno e con l’agenzia di sicurezza interna. L’inchiesta si inserisce nella costante attività di prevenzione sviluppata dal dipartimento di pubblica sicurezza nell’ambito del comitato analisi strategica antiterrorismo, finalizzata ad intercettare tempestivamente pericolosi fenomeni di radicalizzazione ideologico-religiosa e contrastare episodi di xenofobia ed antisemitismo, anche a tutela delle comunità ebraiche. In particolare, il monitoraggio degli ambienti dell’estrema destra suprematista online ha portato all’individuazione di un profilo social che pubblicava incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba ed antisemita, nonché frasi apertamente apologetiche di atti di terrorismo e di esaltazione dei loro autori. L’utente, che affermava anche di aver iniziato a costruire un’arma da fuoco, è stato identificato dalla Polizia come il quindicenne arrestato.
