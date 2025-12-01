Terrorismo, smantellata cellula gruppo The Base in Spagna

La polizia spagnola ha dichiarato di aver smantellato la prima cellula nota in Spagna legata a The Base, un gruppo suprematista bianco designato come terrorista dall'Unione Europea. Gli agenti hanno condotto un raid che ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui il leader della cellula. Nelle loro abitazioni sono state trovate armi da fuoco, coltelli, esplosivi e materiale neonazista.