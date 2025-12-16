Famiglia nel bosco, oggi l'appello contro ordinanza Tribunale minori

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Famiglia nel bosco, oggi l’udienza d’appello contro l'ordinanza del Tribunale dei minori

Cronaca
©Ansa

I legali sono pronti a consegnare alla corte memorie e documenti utili a certificare il cambio di atteggiamento da parte della famiglia, che sarebbe non solo pronta ad adeguare la casa di Palmoli ma anche a consentire ai figli di frequentare la scuola e a completare il percorso vaccinale. Non è però detto che una decisione arrivi oggi: la corte d'Appello infatti ha tempo fino al 27 gennaio 

ascolta articolo

Si tiene oggi l’udienza sul caso della ‘famiglia nel bosco’: i giudici d’Appello sono chiamati a pronunciarsi sul reclamo proposto dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas contro l'ordinanza del Tribunale dei minori, che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan e Catherine e la collocazione dei tre figli minori della coppia in una casa famiglia di Vasto. Si dovrebbe trattare di un'udienza 'documentale', con la trasmissione degli atti per via telematica. I legali sono pronti a consegnare alla corte memorie e documenti utili a certificare il cambio di atteggiamento da parte della famiglia che, ad oggi, sarebbe non solo pronta ad adeguare la casa di Palmoli, ma anche a consentire ai figli di frequentare la scuola e a completare il percorso vaccinale. La decisione dei giudici però non sarebbe scontata, almeno nel breve periodo: la corte d'Appello, infatti, ha tempo fino al 27 gennaio per prendere una decisione.

Le ultime novità sul caso

Da parte della 'famiglia nel bosco' si registra un cambio di paradigma rispetto a quanto avvenuto nei 13 mesi che hanno indotto gli assistenti sociali a redigere le relazioni che hanno portato alla contestata ordinanza. Un ostacolo verso il 'ritorno a casa', però, potrebbe essere rappresentato proprio dalla scolarizzazione dei bambini, costantemente monitorati nella casa famiglia. Secondo la tutrice, infatti, i minori "non sanno leggere, stanno imparando ora l'alfabeto" e la più grande, di otto anni, "sa scrivere il suo nome sotto dettatura". Un giudizio che, di fatto, smentisce quanto affermato da una scuola di Brescia che aveva certificato il grado di istruzione dei bimbi. "È evidente che faremo anche noi le nostre valutazioni”, ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che nei giorni successivi al clamore mediatico aveva richiamato l'attestato della scuola lombarda, “ma il Ministero si attiene a quelle che sono le certificazioni ufficiali delle scuole che hanno rilasciato questi documenti".

Lo scontro politico sul caso

È proprio l'istruzione parentale il tema sul quale si è accesa la polemica politica, sulla scia delle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini lanciate domenica dal palco di Atreju. La Lega ha presentato una proposta di legge per "valorizzare la libertà di scelta educativa, sancita dall'articolo 30 della Costituzione, che attribuisce ai genitori il diritto e il dovere di istruire ed educare i propri figli". Al contrario, Avs ha annunciato un'interrogazione parlamentare diretta a Valditara, definito "ministro della Propaganda del suo capo Matteo Salvini" affinché spieghi "com'è possibile che la bambina abbia superato gli esami annuali di idoneità che consistono in una prova scritta di italiano, una di matematica e un colloquio, se sa a malapena scrivere il proprio nome?". Domande a cui cercheranno di rispondere anche i giudici dell'Aquila.

Leggi anche

Famiglia bosco, avvocata: “Genitori pronti a rivedere alcune posizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

Cronaca: Ultime notizie

Famiglia nel bosco, oggi l'appello contro ordinanza Tribunale minori

Cronaca

I legali sono pronti a consegnare alla corte memorie e documenti utili a certificare il cambio di...

Brescia, ucciso a coltellate a Sarezzo: arrestato 32enne

Cronaca

La vittima, Andrei Zakabluk, è stata trasportata nell'ospedale bresciano di Gardone Val Trompia,...

Sciopero nazionale aerei il 17 dicembre, orari e voli garantiti

Cronaca

Giornata difficile per chi domani viaggia in aereo: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una...

AEREOPORTO DI LINATE - SCIOPERO DEI LAVORATORI ALITALIA - VOLI CANCELLATI - AEREO ALITALIA (MILANO - 2015-07-24, DAVIDE SALERNO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, i passi avanti a Berlino verso un accordo...

16 foto

Ingresso a Medicina, come funzioneranno le graduatorie e i ripescaggi

Cronaca

Le ipotesi circolate nei giorni scorsi sull’accesso alla facoltà di Medicina hanno trovato...

Cronaca: i più letti