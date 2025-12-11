Esame Avvocato 2025, da tracce a criteri di correzione: cosa sappiamo

La prima delle tre fasi della prova orale “ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo”. La seconda invece “verte sulla discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una di diritto processuale, tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale”. La terza e ultima, infine, “riguarda la dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato”.