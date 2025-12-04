Femminicidio vicino Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne

Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morteCronaca
Sadjide Muslija è stata uccisa nella sua abitazione a Pianello Vallesina di Monte Roberto. Il corpo senza vita è stato trovato nella tarda mattinata di ieri, 3 dicembre, dai carabinieri giunti sul posto dopo la segnalazione del datore di lavoro della donna, allarmato dalla sua assenza in azienda. Ancora non individuata l’arma del delitto
Ancora nessuna traccia di Nazif Muslija, ricercato dopo il femminicidio della moglie Sadjide Muslija. La donna è stata trovata senza vita nella tarda mattinata di ieri, 3 dicembre, a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona, dopo essere stata picchiata a morte nell'abitazione nella quale i due vivevano insieme. L’uomo, 50 anni e originario della Macedonia, risulta irreperibile da ieri mattina: non si era presentato al lavoro e i carabinieri non sono ancora riusciti a individuarlo. La Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei Carabinieri di Ancona è tornata questa mattina nella casa per cercare tracce microscopiche e l'oggetto contundente che potrebbe essere stato usato per uccidere la donna. I rilievi ieri sera si sono conclusi intorno alle 21,30 e i carabinieri avrebbero repertato degli oggetti in casa che potrebbero essere compatibili con l'azione. Non è ancora stata fissata una data per l'autopsia sul corpo della vittima.
Già arrestato ad aprile
Secondo quanto emerso dalle prime indagini, in passato Nazif Muslija aveva avuto atteggiamenti violenti contro la moglie. Lo scorso aprile, infatti, l’uomo era stato arrestato per maltrattamenti domestici ma aveva poi patteggiato la pena e a luglio era stato scarcerato tornando quindi a vivere con la moglie. In quell’occasione il 50enne, contestando a Sadjide Muslija un presunto tradimento, l’aveva aggredita in casa sfondando la porta con un’ascia e minacciandola. La donna si era rifugiata dai vicini e aveva chiamato i carabinieri che avevano fermato il marito, tornando però in libertà pochi mesi dopo.
La vittima
Sadjide aveva 49 anni e, come il marito, era originaria della Macedonia. Faceva l’operaia in una ditta di imballaggi e proprio il suo datore di lavoro, allarmato nel non vederla arrivare, ieri mattina ha chiamato i carabinieri. I militari della Stazione di Moie di Maiolati Spontini (Ancona) sono intervenuti in tarda mattinata presso l'abitazione della donna, trovandola morta riversa sul letto e con segni evidenti di violente percosse. Ancora gli investigatori non hanno individuato l’arma del delitto.
