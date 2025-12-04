Femminicidio vicino Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte

Cronaca
©Ansa

Sadjide Muslija è stata uccisa nella sua abitazione a Pianello Vallesina di Monte Roberto. Il corpo senza vita è stato trovato nella tarda mattinata di ieri, 3 dicembre, dai carabinieri giunti sul posto dopo la segnalazione del datore di lavoro della donna, allarmato dalla sua assenza in azienda. Ancora non individuata l’arma del delitto

ascolta articolo

Ancora nessuna traccia di Nazif Muslija, ricercato dopo il femminicidio della moglie Sadjide Muslija. La donna è stata trovata senza vita nella tarda mattinata di ieri, 3 dicembre, a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona, dopo essere stata picchiata a morte nell'abitazione nella quale i due vivevano insieme. L’uomo, 50 anni e originario della Macedonia, risulta irreperibile da ieri mattina: non si era presentato al lavoro e i carabinieri non sono ancora riusciti a individuarlo. La Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei Carabinieri di Ancona è tornata questa mattina nella casa per cercare tracce microscopiche e l'oggetto contundente che potrebbe essere stato usato per uccidere la donna. I rilievi ieri sera si sono conclusi intorno alle 21,30 e i carabinieri avrebbero repertato degli oggetti in casa che potrebbero essere compatibili con l'azione. Non è ancora stata fissata una data per l'autopsia sul corpo della vittima.

Già arrestato ad aprile

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, in passato Nazif Muslija aveva avuto atteggiamenti violenti contro la moglie. Lo scorso aprile, infatti, l’uomo era stato arrestato per maltrattamenti domestici ma aveva poi patteggiato la pena e a luglio era stato scarcerato tornando quindi a vivere con la moglie. In quell’occasione il 50enne, contestando a Sadjide Muslija un presunto tradimento, l’aveva aggredita in casa sfondando la porta con un’ascia e minacciandola. La donna si era rifugiata dai vicini e aveva chiamato i carabinieri che avevano fermato il marito, tornando però in libertà pochi mesi dopo.

Leggi anche

Donna picchiata a morte in casa vicino ad Ancona: si cerca il marito

La vittima

Sadjide aveva 49 anni e, come il marito, era originaria della Macedonia. Faceva l’operaia in una ditta di imballaggi e proprio il suo datore di lavoro, allarmato nel non vederla arrivare, ieri mattina ha chiamato i carabinieri. I militari della Stazione di Moie di Maiolati Spontini (Ancona) sono intervenuti in tarda mattinata presso l'abitazione della donna, trovandola morta riversa sul letto e con segni evidenti di violente percosse. Ancora gli investigatori non hanno individuato l’arma del delitto.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/20
Cronaca

Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, allerte al Centro-Sud: scuole chiuse e disagi. Ecco dove

Cronaca

È di nuovo maltempo sull'Italia, in particolare al Centro e al Sud. Oggi, 4 dicembre, è...

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Cronaca

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

29 foto

Femminicidio vicino Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne

Cronaca

Sadjide Muslija è stata uccisa nella sua abitazione a Pianello Vallesina di Monte Roberto. Il...

Ragazza scomparsa in Salento, si indaga per istigazione al suicidio

Cronaca

Continuano le ricerche della 27enne che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si...

Garlasco, gli elementi a carico di Sempio secondo la Procura

Cronaca

Dalle analisi condotte dagli esperti nominati dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell'ambito...

Cronaca: i più letti