Spotify, podcast Pablo Trincia su Denis Bergamini migliore novità 2025

Il podcast e la docuserie Sky Original su Denis Bergamini

Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini è una serie podcast in sette episodi narrata da Pablo Trincia e scritta da Pablo Trincia e Debora Campanella, che ricostruisce la vita, la carriera e la tragica fine del centrocampista del Cosenza, e le troppe zone d’ombra che per oltre 30 anni hanno coperto la verità. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione sono di Michele Boreggi. La sera del 18 novembre 1989, Denis Bergamini, 27 anni, promessa del calcio italiano, muore in circostanze che per anni sono state archiviate come suicidio. Ma la famiglia di Denis non si è mai arresa, cercando la verità attraverso tre decenni di lotta e indagini, fino alla recente condanna in primo grado di Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore. Attraverso immagini, intercettazioni, audio e video originali, la ricostruzione giornalistica di Pablo Trincia ripercorre la vicenda in modo approfondito e toccante, svelando dettagli inediti, l’utilizzo di analisi scientifiche innovative e momenti chiave di un processo costellato di colpi di scena, per offrire una versione completa e con un punto di vista inedito su una storia che non ha smesso di interrogare e scuotere l’immaginario collettivo. Il podcast è stato seguito anche da una docuserie Sky Original, con la regia di Paolo Negro, su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries e Sky Sport, per approfondire ulteriormente la vicenda e le sue implicazioni giudiziarie e umane.