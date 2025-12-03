Spotify, podcast Pablo Trincia su Denis Bergamini migliore novità 2025

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spotify, il podcast di Pablo Trincia su Denis Bergamini è la migliore novità del 2025

Cronaca

"Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini", produzione originale di Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Sky Crime, realizzato in collaborazione con Tapelessfilm, è al primo posto tra i "migliori nuovi podcast 2025" nell'annuale resoconto che la piattaforma di streaming musicale mette a disposizione dei suoi utenti. Il podcast ricostruisce la vita, la carriera e la tragica fine del centrocampista del Cosenza, e le troppe zone d’ombra che per oltre 30 anni hanno coperto la verità

ascolta articolo

Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergaminipodcast di Pablo Trincia (produzione originale di Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Sky Crime, realizzato in collaborazione con Tapelessfilm), è il migliore nuovo podcast del 2025, in Italia, secondo Spotify Wrapped 2025, l'annuale resoconto che la celebre piattaforma di streaming musicale mette a disposizione dei propri utenti e che è  possibile consultare all'interno dell'app. 

Il podcast e la docuserie Sky Original su Denis Bergamini

Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini è una serie podcast in sette episodi narrata da Pablo Trincia e scritta da Pablo Trincia e Debora Campanella, che ricostruisce la vita, la carriera e la tragica fine del centrocampista del Cosenza, e le troppe zone d’ombra che per oltre 30 anni hanno coperto la verità. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione sono di Michele Boreggi. La sera del 18 novembre 1989, Denis Bergamini, 27 anni, promessa del calcio italiano, muore in circostanze che per anni sono state archiviate come suicidio. Ma la famiglia di Denis non si è mai arresa, cercando la verità attraverso tre decenni di lotta e indagini, fino alla recente condanna in primo grado di Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore. Attraverso immagini, intercettazioni, audio e video originali, la ricostruzione giornalistica di Pablo Trincia ripercorre la vicenda in modo approfondito e toccante, svelando dettagli inediti, l’utilizzo di analisi scientifiche innovative e momenti chiave di un processo costellato di colpi di scena, per offrire una versione completa e con un punto di vista inedito su una storia che non ha smesso di interrogare e scuotere l’immaginario collettivo. Il podcast è stato seguito anche da una docuserie Sky Original, con la regia di Paolo Negro, su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries e Sky Sport, per approfondire ulteriormente la vicenda e le sue implicazioni giudiziarie e umane.

Pablo Trincia podcast

Approfondimento

Pablo Trincia, tutti i suoi podcast e dove ascoltarli
FOTOGALLERY

Sky TG24

1/19
Cronaca

Dove nessuno guarda, le foto della serie tv Sky sul caso Elisa Claps

Il prossimo 13 e 14 novembre approderà su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries “Dove nessuno guarda. Il caso Elisa Claps- La serie”, una docuserie tratta dal fortunato podcast raccontato da Pablo Trincia per Chora Media e Sky TG24. Il racconto dei protagonisti, l’inchiesta, materiale video mai diffuso e documenti processuali accessibili: ecco cosa ci sarà nei quattro episodi

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Spotify, podcast Pablo Trincia su Denis Bergamini migliore novità 2025

Cronaca

"Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini", produzione originale di Sky...

Uccise 2 rapinatori nel Cuneese: condanna in Appello con pena ridotta

Cronaca

La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha deciso una condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario...

Violentò 17enne su un vagone a Bologna, condannato dopo otto anni

Cronaca

In primo grado il marocchino Dhabi Amine, 32 anni, era stato assolto dall'accusa di aver...

Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa ai cani

Cronaca

Il  randagismo ha in Italia un costo annuale che oscilla tra gli 80 e i 100 milioni di euro....

Più libri più liberi, Zerocalcare rinuncia per presenza editore destra

Cronaca

La defezione del celebre fumettista a causa della presenza nella fiera della casa editrice di...

Cronaca: i più letti