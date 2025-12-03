Spotify, podcast Pablo Trincia su Denis Bergamini migliore novità 2025

"Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini", produzione originale di Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Sky Crime, realizzato in collaborazione con Tapelessfilm, è al primo posto tra i "migliori nuovi podcast 2025" nell'annuale resoconto che la piattaforma di streaming musicale mette a disposizione dei suoi utenti. Il podcast ricostruisce la vita, la carriera e la tragica fine del centrocampista del Cosenza, e le troppe zone d’ombra che per oltre 30 anni hanno coperto la verità
Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini, podcast di Pablo Trincia (produzione originale di Sky Italia e Sky TG24, in collaborazione con Sky Crime, realizzato in collaborazione con Tapelessfilm), è il migliore nuovo podcast del 2025, in Italia, secondo Spotify Wrapped 2025, l'annuale resoconto che la celebre piattaforma di streaming musicale mette a disposizione dei propri utenti e che è possibile consultare all'interno dell'app.
Il podcast e la docuserie Sky Original su Denis Bergamini
Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini è una serie podcast in sette episodi narrata da Pablo Trincia e scritta da Pablo Trincia e Debora Campanella, che ricostruisce la vita, la carriera e la tragica fine del centrocampista del Cosenza, e le troppe zone d’ombra che per oltre 30 anni hanno coperto la verità. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione sono di Michele Boreggi. La sera del 18 novembre 1989, Denis Bergamini, 27 anni, promessa del calcio italiano, muore in circostanze che per anni sono state archiviate come suicidio. Ma la famiglia di Denis non si è mai arresa, cercando la verità attraverso tre decenni di lotta e indagini, fino alla recente condanna in primo grado di Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore. Attraverso immagini, intercettazioni, audio e video originali, la ricostruzione giornalistica di Pablo Trincia ripercorre la vicenda in modo approfondito e toccante, svelando dettagli inediti, l’utilizzo di analisi scientifiche innovative e momenti chiave di un processo costellato di colpi di scena, per offrire una versione completa e con un punto di vista inedito su una storia che non ha smesso di interrogare e scuotere l’immaginario collettivo. Il podcast è stato seguito anche da una docuserie Sky Original, con la regia di Paolo Negro, su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries e Sky Sport, per approfondire ulteriormente la vicenda e le sue implicazioni giudiziarie e umane.
