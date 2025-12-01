Meteo, allerta maltempo per temporali: le regioni a rischio

Arriva una perturbazione, tempo moderatamente instabile su tante regioni. Piogge a carattere sparso al Nordovest, più insistenti sulla Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia e Veneto occidentale. In giornata tende a peggiorare anche su Toscana e Lazio, con fenomeni localmente intensi sui settori costieri ascolta articolo

È in arrivo sul nostro Paese una perturbazione di origine atlantica. In queste ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche su Liguria ed alta Toscana dove si registreranno rovesci e temporali per poi estendersi nell’arco della giornata a gran parte del Centro-Nord, interessando in particolare i settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche.

Allerta gialla in tre regioni Scatta allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede oggi precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, specialmente sui rispettivi settori dell'Appennino settentrionale e sui settori costieri tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Approfondimento Previsioni meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo: ecco dove