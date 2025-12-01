Meteo, allerta maltempo per temporali: le regioni a rischio

Arriva una perturbazione, tempo moderatamente instabile su tante regioni. Piogge a carattere sparso al Nordovest, più insistenti sulla Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia e Veneto occidentale. In giornata tende a peggiorare anche su Toscana e Lazio, con fenomeni localmente intensi sui settori costieri
È in arrivo sul nostro Paese una perturbazione di origine atlantica. In queste ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche su Liguria ed alta Toscana dove si registreranno rovesci e temporali per poi estendersi nell’arco della giornata a gran parte del Centro-Nord, interessando in particolare i settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche.
Allerta gialla in tre regioni
Scatta allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede oggi precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, specialmente sui rispettivi settori dell'Appennino settentrionale e sui settori costieri tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Previsioni per domani
Domani al Nord giornata che vedrà un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere in gran parte coperto. Schiarite attese in Liguria e al Nordest. Centro: In questa giornata ci saranno alcune piogge soltanto su Toscana, Abruzzo e Molise, altrove avremo un cielo molto nuvoloso ma asciutto. Sud: Giornata che vedrà le precipitazioni interesseranno soltanto Campania, Puglia e localmente la Basilicata. Ampie schiarite altrove. Mercoledì al Nord fatta eccezione per qualche rovescio sul Piemonte occidentale, la giornata trascorrerà all'insegna di un cielo molto nuvoloso. Al Centro la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti da sud. Sud: La giornata sarà contraddistinta da qualche precipitazione soltanto sulla Sardegna, specie occidentale. Altrove, nubi sparse.