Previsioni meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo: ecco dove

La pressione inizia a diminuire sulle regioni del Nord provocando quindi un aumento della nuvolosità che però si trasformerà in leggere precipitazioni solo in Liguria. Nella nottata le piogge si estenderanno all'Emilia occidentale e poi alla bassa Lombardia. Temperature variabili con valori massimi attesi tra i 7-9 gradi della maggior parte delle città e i 14 di Genova.

Al centro e in Sardegna il clima continua ad essere sereno e soleggiato. Soltanto in provincia di Massa e Carrara si potranno verificare delle piogge, perlopiù di modesta intensità. Temperature sopra la media con valori massimi compresi tra i 9-14 gradi di quasi tutte le città e punte di 18 a Cagliari.

Bel tempo al Sud e in Sicilia con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Le temperature restano invariate tra i 10 e i 15 gradi con picchi fino a 18 gradi a Palermo.