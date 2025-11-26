Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia. Le previsioni

Introduzione
In arrivo un'ondata di freddo e maltempo. Nelle prossime ore in molte regioni si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con pioggia, vento e temperature rigide. A causa di un vortice ciclonico diretto verso il centro dello Stivale, venti freddi di Bora e Grecale porteranno instabilità, con possibili nevicate intorno agli 800-900 metri di quota su Triveneto, Romagna ed Emilia orientale. Precipitazioni invece su Marche, Umbria, Toscana meridionale, Lazio e basso Tirreno, e nel pomeriggio anche in Basilicata a Puglia. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
L'ondata di maltempo
Come specifica ilMeteo.it, nelle prossime ore in alcune aree del Nordest l'ingresso di di aria fredda favorirà annuvolamenti irregolari tra Triveneto, Romagna ed Emilia orientale, su cui potrebbero verificarsi piovaschi e possibili nevicate sugli 800/900 metri di quota. L'ondata di maltempo però colpirà soprattutto il Centro e il Sud.
L'ondata di maltempo /2
Oltre all'arrivo di aria gelida, le regioni centrali saranno interessate da piogge e temporali. Si tratta soprattutto di Marche, Umbria, Toscana meridionale, Lazio e basso Tirreno. L'ondata di pioggia interesserà anche Liguria e Sardegna e sono previste raffiche di burrasca anche sull'alto versante adriatico. Nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche in Basilicata e Puglia.
Neve in arrivo
Nelle prossime ore sono previste anche possibili nevicate fino a 800/900 metri sull'Appennino centrale, in particolare sul versante adriatico, e a partire dai 1.400/1.500 metri sui rilievi nel Sud. La neve potrà scendere anche verso quote collinari sui rilievi romagnoli, sopra i 1.000 metri su quelli centrali e a quote più alte su quelli meridionali. Come riporta ancora ilMeteo.it, possibili fiocchi potranno scendere anche nella la Toscana orientale e nell'Umbria, soprattutto sulle vallate più esposte ai venti da est e nelle ore più fredde della giornata.
Allerta gialla al Centro e al Sud
La Protezione civile ha emesso per la giornata di mercoledì 26 novembre un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni temporaleschi potrebbero determinare “criticità idrogeologiche e idrauliche”. Per questo è stata emesso un bollettino di allerta gialla su alcune aree di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria e settori ovest della Sicilia.
Le previsioni di oggi 26 novembre
- Nord: Giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Precipitazioni irregolari sull'Emilia Romagna orientale, con neve a 800 metri. I venti soffieranno di Bora e di Grecale. Freddo di notte e al primo mattino, anche in pianura, con valori massimi attesi tra i 6°C ad Aosta, i 12°C a Torino e Milano e i 14°C a Genova.
- Centro e Sardegna: Tempo instabile su Marche, Umbria, Lazio e solo a tratti su alto Abruzzo, Toscana interna e Sardegna occidentale. Su queste zone sono previste piogge e nevicate sopra i 900/1.000 metri. Le temperature massime oscilleranno tra i 7-8°C a Perugia e l'Aquila e i 12-13-14°C a Roma, Cagliari e Firenze.
- Sud e Sicilia: La giornata sarà contrddistinta da cieli molto nuvolosi e coperti sulle coste tirreniche e immediato entroterra, dove sono previste anche precipitazioni sparse e di modesta intensità. Qualche piovasco sulla Sicilia occidentale e localmente sulla Puglia. Valori massimi attesi tra i 10°C a Potenza e i 17°C a Palermo e Bari.
Le previsioni di domani, 27 novembre
- Nord: Generali condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni ovunque. Gelate notturne e al primo mattino al Nordovest, anche in pianura. Temperature massime tra gli 8 e i 12°C gradi in tutte le città.
- Centro e Sardegna: A causa del ciclone, la giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile sul versante adriatico, dove sono previste precipitazioni e nevicate sopra gli 800 metri. Sul resto delle regioni, regnerà il bel tempo con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Valori massimi delle temperature tra i 5-6-7°C a l'Aquila, Campobasso e Perugia e i 13-14°C a Roma e Cagliari.
- Sud e Sicilia: Il vortice ciclonico continuerà a farsi sentire, portando tempo instabile sulle regioni meridionali. Previste precipitazioni sparse, ma diffuse e localmente moderate specie sulle coste tirreniche e sul Gargano. Temperature massime tra i 6°C a Potenza e i 13-15°C nelle altre città.