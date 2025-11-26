Meteo, ondata di maltempo e freddo sull'Italia. Le previsioni

Oltre all'arrivo di aria gelida, le regioni centrali saranno interessate da piogge e temporali. Si tratta soprattutto di Marche, Umbria, Toscana meridionale, Lazio e basso Tirreno. L'ondata di pioggia interesserà anche Liguria e Sardegna e sono previste raffiche di burrasca anche sull'alto versante adriatico. Nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche in Basilicata e Puglia.