Neve a Bolzano e a Vipiteno in Trentino Alto Adige

Prima nevicata della stagione fino a fondovalle in Alto Adige, con fiocchi caduti anche nella conca di Bolzano, evento raro a fine novembre. A Vipiteno misurati 12 cm di neve fresca. Durante la giornata il limite della neve salirà fino a 500-1000 metri, con progressivo miglioramento da ovest. Nonostante gli avvisi, si sono verificati alcuni incidenti stradali
