Maltempo Italia, tornano piogge e neve. Allerta gialla in 12 Regioni

Maltempo in Italia, tornano piogge e neve. Allerta gialla in 12 Regioni. Previsioni meteo
Introduzione
È durata molto poco la tregua dal maltempo in Italia: se la giornata di ieri, domenica 23 novembre, è stata caratterizzata da maggiori spazi soleggiati - pur in presenza di temperature molto basse - oggi è invece previsto l’arrivo di una perturbazione con piogge e nevicate. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche, che coinvolge ben 12 regioni nel Paese: l'allerta è gialla su parte di Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, su gli interi territori di Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania, su alcune aree di Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.
Quello che devi sapere
L’allerta gialla in 12 Regioni
Nel dettaglio l’avviso della Protezione Civile prevede dalle prime ore di lunedì 24 novembre precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana ed Emilia-Romagna, in estensione, dal primo mattino, al Lazio, specie sui settori meridionali, Umbria, Abruzzo e Molise, specie sui rispettivi settori occidentali, e alla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sempre dalle prime ore di domani, attesi venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Emilia-Romagna, in estensione, dal pomeriggio, a Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, specie sui settori appenninici, e Sicilia, in particolar modo sui settori occidentali, con mareggiate lungo le coste esposte.
Ritorna il maltempo in Italia
Guardando dunque alla situazione generale sul Paese, una perturbazione in arrivo dal Nord Europa sta per destabilizzare il tempo su diverse regioni. Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano - cioè il corridoio naturale tra il sud-est della Francia e il nord-ovest dell'Italia - favoriscono la nascita di un ciclone mediterraneo, destinato poi a isolarsi sui nostri mari con lo sviluppo di fenomeni meteo intensi.
Prevista neve sugli Appennini
E dunque già da oggi sono previste piogge persistenti e localmente abbondanti, con il rischio di accumuli importanti e possibili criticità idrogeologiche. I versanti tirrenici - Toscana, Lazio e Campania - e alcune aree della Romagna sono tra le più esposte, con la possibilità di nubifragi e raffiche di vento. Sugli Appennini, invece, tornerà la neve con accumuli consistenti oltre i 1500 metri.
Le condizioni meteo di questi giorni
Scendendo nel dettaglio delle previsioni meteo, oggi a Nord è prevista una giornata più stabile e luminosa, salvo gli ultimi rovesci sul Triveneto, dove la neve potrebbe scendere fin verso i 600 metri. Il maltempo continuerà ad insistere anche nel corso di martedì 25 con piogge battenti specie sul Triveneto e al Centro Sud. Nubifragi sono previsti su Campania e Calabria. Per un miglioramento, secondo il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, "dovremo aspettare la giornata di mercoledì 26 quando una timida area di alta pressione regalerà maggiori spazi soleggiati a partire dalle regioni del Centro Nord".
Le previsioni meteo per oggi
Oggi, lunedì 24 novembre, a Nord è prevista una giornata con generali condizioni di cielo coperto e deboli precipitazioni, nevose a partire da quote collinari. Clima invernale, con venti sostenuti da direzioni variabili. Al Centro invece sono attese generali condizioni di forte maltempo su gran parte delle regioni, e con venti forti di Libeccio e Scirocco. A Sud, infine, la giornata trascorrerà con l'arrivo di precipitazioni forti sulla Campania, mentre altrove è previsto un cielo molto nuvoloso.
Le previsioni meteo di martedì 25 novembre
Domani a Nord è prevista una giornata con cielo poco nuvoloso a Ovest e più coperto a Est, dove non mancheranno piogge moderate. Al Centro invece ci saranno ancora condizioni di maltempo intenso su Umbria, Lazio e sulle regioni adriatiche. La ventilazione sarà sostenuta dai quadranti meridionali, con mari generalmente mossi e localmente molto mossi. A Sud, infine, prevista pioggia su Sicilia e Sardegna e precipitazioni intense sulla Campania, anche con nubifragi. Altre piogge sulla Puglia centro settentrionale.
Le previsioni meteo di mercoledì 26 novembre
Infine, ci saranno cambiamenti da partire da mercoledì 26 novembre: a Nord infatti è attesa una giornata di bel tempo prevalente, con cielo più nuvoloso al Nordest: in Romagna ci potranno invece essere alcune veloci precipitazioni. Altrove, maggiore stabilità atmosferica. Al Centro dopodomani ci saranno piogge sparse e nevicate in montagna su Lazio e regioni adriatiche, con il cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Al Sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni dapprima sui settori tirrenici, poi in Sicilia e zone ioniche.
