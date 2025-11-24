Maltempo Italia, tornano piogge e neve. Allerta gialla in 12 Regioni

Introduzione

È durata molto poco la tregua dal maltempo in Italia: se la giornata di ieri, domenica 23 novembre, è stata caratterizzata da maggiori spazi soleggiati - pur in presenza di temperature molto basse - oggi è invece previsto l’arrivo di una perturbazione con piogge e nevicate. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche, che coinvolge ben 12 regioni nel Paese: l'allerta è gialla su parte di Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, su gli interi territori di Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Campania, su alcune aree di Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.