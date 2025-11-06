Meteo, inverno rigido con abbondanti nevicate: torna "La Niña"

"L’arrivo di correnti molto umide e instabili di origine atlantica sul Mediterraneo favorirà la formazione di un vasto ciclone, un sistema perturbato particolarmente insidioso che condizionerà il tempo anche nei giorni successivi" spiega il meteorologo Mattia Gussoni utilizzando dati e mappe del Centro Europeo (Ecmwf) al'Adnkronos. Venerdì 7 novembre, al nord la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, il cielo potrà essere nuvoloso e nebbioso a ovest, sereno sul Triveneto. Mentre nella parte centrale della penisola il cielo si potrà vedere molto nuvoloso ed entro sera anche coperto sui settori tirrenici. Nel meridione invece, la giornata trascorrerà con un tempo instabile in Sardegna e un graduale peggioramento sulla Sicilia e poi sulla Calabria. Sabato 8 novembre, l’inizio del fine settimana vedrà un tempo piovoso sulle regioni adriatiche, mentre su Umbria, Lazio e Toscana sarà più asciutto con un cielo molto nuvoloso. A sud infine, piogge moderate colpiranno gran parte delle regioni a cui si alterneranno parziali schiarite.