Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì in Tribunale

All’udienza saranno presenti anche i due legali della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas, che nei giorni scorsi hanno fatto ricorso per chiedere alla Corte d'Appello dell'Aquila di restituire i bambini ai genitori dopo che un imprenditore ha offerto loro una casa in cui stare gratis per un periodo
Nathan e Catherine, i genitori della “famiglia nel bosco”, sono stati convocati dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila il prossimo giovedì 4 dicembre. All’udienza, insieme alla mamma e al papà dei tre bambini che in seguito all'ordinanza dello stesso Tribunale sono stati collocati in una casa famiglia, saranno presenti anche gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. Non si esclude che, nei prossimi giorni, il Tribunale possa decidere di modificare o revocare l'ordinanza di allontanamento dei tre minori, emessa lo scorso 20 novembre, dopo che la famiglia ha accettato di trasferirsi in una casa offerta loro da un imprenditore. Infatti, una volta venuti meno legali i presupposti che avevano determinato l’allontanamento, Femminella e Solinas hanno presentato un ricorso alla sezione minori della Corte d'Appello dell'Aquila chiedendo di riaffidare i bambini ai genitori.
Motivi del ricorso
La famiglia, lo scorso 29 novembre, ha accettato una casa offerta loro da un privato cittadino, un ristoratore di Ortona, "pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle migliorie abitative richieste". Si tratta di un casolare nel bosco di Palmoli. Questo, secondo i legali della famiglia, ha fatto venir meno i presupposti che avevano portato all’ordinanza di allontanamento dei tre bambini dai genitori. I punti sui quali si basa il ricorso sono sei: violazione del diritto all'assistenza linguistica, idoneità della casa, questione degli esami medici, percorso di istruzione, socialità dei minori e loro esposizione mediatica. Si chiede che i giudici intervengano subito, prima di fissare l'udienza di discussione, per interrompere quello che viene ritenuto un trauma sia per i tre bambini sia per i genitori.
