Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Le accuse di corruzione che hanno colpito il governo del presidente ucraino Zelensky, l'assalto alla redazione de La Stampa (e il commento di Francesca Albanese), il Tesoro nel mirino dei pm per l'assalto a Mediobanca. Sono alcune delle notizie principali che campeggiano sui quotidiani italiani
- "Zelensky scosso dagli scandali. Indagini sulla corruzione, lascia il numero 2 Yermak". Così in apertura del Corriere della Sera. Spazio anche al caso Venezuela - "Trump: va chiuso lo spazio aereo" - e a un'intervista di Cesare Cremonini: "Da bambino convinsi mamma a lasciare papà". C'è poi "Assalto Mediobanca, il Tesoro nei mirino dei pm" e il caso Francesca Albanese
- Anche La Repubblica parte dall'Ucraina: "Bufera a Kiev, via il numero 2 di Zelensky". In risalto anche "Mps, le accuse al governo. Nelle carte dei pm il ruolo del Tesoro per favorire la scalata degli indagati a Mediobanca". E poi lo "shock" per le frasi di Francesca Albanaese sull'assalto alla redazione de La Stampa: "Sia monito".
- La Stampa parte dalla propria esperienza, con l'assalto alla redazione torinese: "Libertà di Stampa". Poi anche qui Mediobanca e le beghe di Zelensky
- Il Messaggero parte dalla politica economica: "Fondi alle scuole per i libri. Il piano di Giorgetti, finanziamenti agli istituti per acquistare i testi da mettere a disposizione degli studenti. E apre sui sostegni alle paritarie". Poi la cronaca ("Liceo Giulio Cesare, lista di stupri sui muri dei bagni") e lo sport, con la Lazio al Meazza "sconfitta e furiosa"
- E sempre dalla sfida a San Siro parte La Gazzetta Sportiva: "Leao gol, veleno finale e furia Lazio. Cima Milan". Poi la super doppietta di Yildiz, i bonus finiti dell'Inter, una Roma-Napoli "mai vista"