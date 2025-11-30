Firenze, coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio

Un uomo di 74 anni e la moglie di 68 anni sono stati trovati senza vita nella loro abitazione in via Orsini. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di capire quanto accaduto: non si escludono l'ipotesi dell'aggressione né quella dell'omicidio-suicidio tra coniugi

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti in casa a Firenze con ferite compatibili con un'arma da taglio. L'abitazione è in via Orsini, dove sono arrivati i soccorsi che hanno appurato il decesso di entrambi e i carabinieri che stanno indagando per capire la dinamica di quanto accaduto. L'uomo aveva 74 anni, la moglie 68 anni. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, a partire da quella di un'aggressione, con duplice omicidio, fino a quella di un nuovo caso di omicidio-suicidio fra coniugi.