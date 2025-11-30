Offerte Black Friday
Uomo trovato morto a Pontinia, si indaga per omicidio

Cronaca
©Ansa

La vittima è un uomo di origine indiana di 36 anni. A trovarlo sono stati alcuni connazionali: il suo corpo insanguinato si trovava fuori da una casa isolata nelle campagne vicino a Latina

È giallo a Pontinia, vicino Latina, sulla morte di un uomo di 36 anni di nazionalità indiana, trovato senza vita nella serata di ieri, sabato 29 novembre, davanti a una casa isolata. I carabinieri, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni connazionali della vittima che avevano chiamato anche il 118, non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella dell’omicidio. L’uomo infatti, stando alle prime informazioni successive agli accertamenti del medico legale, ha una ferita alla testa.

Le indagini

Il corpo della vittima è stato trovato all'esterno di un'abitazione in aperta campagna. A identificarlo sono stati alcuni connazionali che si sono accorti della presenza del corpo insanguinato fuori dalla casa. I primi a intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia di Latina, insieme a quelli della locale Stazione. Poi è stato eseguito un sopralluogo dal Nucleo Investigativo del comando provinciale di Latina, nel corso del quale sono state repertate alcune tracce di sangue sia all'esterno che all'interno dell'abitazione, sottoposta a sequestro. Intervenuto anche il pm di turno della procura di Latina. Per avere maggiori informazioni sulle cause della morte del 36enne bisogna attendere i risultati dell'autopsia.

Il precedente

Poco più di un anno fa, un altro uomo di nazionalità indiana aveva perso la vita nella stessa zona. Era giugno del 2024 quando gli stessi militari dell’Arma chiamati ieri a Pontinia erano intervenuti in una azienda agricola nelle campagne di Latina dove era avvenuto l’incidente sul lavoro di Satnam Singh, il bracciante che perse un braccio tranciato da un macchinario, e che fu abbandonato davanti casa dal suo datore di lavoro che invece di chiamare i soccorsi che gli avrebbero potuto salvare la vita, lo abbandonò in gravissimi condizioni.

