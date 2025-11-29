Neonata trovata nel water dopo parto, convalidato arresto della madre

La donna, 38 anni, è accusata di tentato omicidio: avrebbe detto agli investigatori di non sapere di essere incinta ma la sua versione dei fatti è ritenuta poco attendibile. La piccola, rimasta con la testa nell'acqua per diversi minuti, è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maria Vittoria di Torino
È stato convalidato l’arresto della donna di 38 anni che, lo scorso lunedì a Ciriè, nel Torinese, ha partorito nel bagno di casa lasciando poi la bambina con la testa nell’acqua del gabinetto. Il giudice ha confermato l'accusa di tentato omicidio e, per il momento, la 38enne rimarrà in carcere. La donna, secondo la versione da lei fornita agli investigatori, non sapeva di essere incinta ed era convinta di aver già abortito. La neonata, rianimata sul posto dal personale del 118 e poi trasportata in ospedale, è ancora ricoverata al Maria Vittoria di Torino in gravi condizioni.
Donna seguita dai servizi sociali
Inizialmente la procura di Ivrea aveva accusato la donna di tentato infanticidio per poi decidere di modificare l'ipotesi di accusa in tentato omicidio. La donna ha problemi di tossicodipendenza e per questo era seguita dai servizi sociali. A trovare il corpicino della neonata con la testa nel gabinetto è stato lo zio della 38enne che ha subito allertato gli operatori del 118. Anche la madre era stata trasportata all’ospedale di Ciriè dopo aver perso molto sangue durante il parto.
Leggi anche
Torino, donna partorisce nel wc a Ciriè: bimba in terapia intensiva
©Ansa
Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025
Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime