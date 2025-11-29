Neonata trovata nel water dopo parto, convalidato arresto della madre

La donna, 38 anni, è accusata di tentato omicidio: avrebbe detto agli investigatori di non sapere di essere incinta ma la sua versione dei fatti è ritenuta poco attendibile. La piccola, rimasta con la testa nell'acqua per diversi minuti, è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maria Vittoria di Torino

È stato convalidato l’arresto della donna di 38 anni che, lo scorso lunedì a Ciriè, nel Torinese, ha partorito nel bagno di casa lasciando poi la bambina con la testa nell’acqua del gabinetto. Il giudice ha confermato l'accusa di tentato omicidio e, per il momento, la 38enne rimarrà in carcere. La donna, secondo la versione da lei fornita agli investigatori, non sapeva di essere incinta ed era convinta di aver già abortito. La neonata, rianimata sul posto dal personale del 118 e poi trasportata in ospedale, è ancora ricoverata al Maria Vittoria di Torino in gravi condizioni.