Neonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese, fermata la mamma

È stata fermata nella tarda serata di ieri la donna che il 24 novembre ha partorito nel gabinetto della sua abitazione lasciando la piccola con la testa nell’acqua. La 38enne, residente a Ciriè, nel Torinese, è indagata dalla procura di Ivrea per tentato infanticidio e ora si trova nel carcere di Torino. La donna, che ha problemi di tossicodipendenza, ha spiegato agli inquirenti di non sapere di essere incinta e di essersi quindi spaventata alla nascita della bambina. Una versione dei fatti giudicata poco attendibile dai carabinieri. La bimba, rianimata dal personale del 118, è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maria Vittoria di Torino.