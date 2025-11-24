Torino, donna partorisce nel wc a Ciriè: bimba in terapia intensiva

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo valutando come ipotesi di reato il tentato infanticidio dopo che una donna di 38 anni ha partorito da sola in casa. La neonata è stata trovata dallo zio con la testa nell'acqua del wc. La piccola è in gravi condizioni

Una donna di 38 anni ha partorito in casa mentre era accucciata sul water della propria abitazione, nel torinese, a Ciriè. La neonata è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Questa è la ricostruzione, provvisoria ma considerata assai probabile, di quanto è successo stamani in una abitazione privata. Del caso si stanno occupando i carabinieri con il coordinamento della procura di Ivrea.

Alle persone che sono intervenute sul posto avrebbe riferito di non essersi resa conto di essere incinta. Il contesto della vicenda è stato definito "difficile" in ambienti investigativi.