Napoli, 19enne ucciso da colpo di pistola non era obiettivo agguato

Non era il 19enne Marco Pio Salomone l’obiettivo del killer 15enne che lo scorso sabato ha colpito la vittima con uno sparo di pistola alla testa. Stando ai primi accertamenti della Polizia, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, l’assassino avrebbe voluto colpire un amico di Salomone che, al momento dell'agguato, era seduto sui sedili posteriori della stessa auto nella quale si trovava anche la vittima. La competenza delle indagini è ora stata trasferita alla Procura dei minorenni di Napoli. Il 15enne autore del reato avrebbe agito da solo: si è avvicinato a piedi, ha visto l'auto con all'interno il gruppo di "rivali", si è avvicinato e ha sparato un colpo.