Napoli, 19enne ucciso da colpo di pistola alla testa: fermato 15enne

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, 19enne ucciso da colpo di pistola alla testa: fermato un 15enne

Cronaca
©Ansa

Il 19enne era stato ucciso ieri nel quartiere Arenaccia del capoluogo campano. Il minorenne è accusato anche di porto e detenzione illegali di arma da fuoco

ascolta articolo

Ha solo 15 anni il giovane ragazzo napoletano che è stato fermato in queste ore dalla Polizia di Stato con l'accusa di omicidio aggravato, in riferimento all'omicidio del 19enne Marco Pio Salomone. La tragedia si era consumata ieri, sabato 22 novembre, nel quartiere Arenaccia del capoluogo campano. Il minorenne è accusato anche di porto e detenzione illegali di arma da fuoco. 

Stretto riserbo degli inquirenti

Il fermato era stato identificato già da ieri e oggi, 23 novembre, si è costituito in questura, accompagnato dal suo avvocato. Al momento gli investigatori mantengono uno stretto riserbo sulla vicenda senza voler segnalare alcun dettaglio sul movente dell'omicidio. Marco Pio Salomone era stato ferito mortalmente da un colpo di pistola alla testa mentre era in auto con tre amici intorno all'una e mezza della notte tra venerdì e sabato.  Il ferimento era avvenuto in via Generale Francesco Pinto, nei pressi di una sala giochi. 

Il racconto dei presenti

Infatti, proprio secondo quanto raccontato dagli amici della vittima, presenti nel momento dell'omicidio, il 19enne era stato colpito alla fronte mentre si trovava in auto con loro. I giovani amici presenti hanno raccontato agli agenti della squadra mobile di avere sentito un boato mentre erano in auto, in movimento, e di avere poi visto il loro amico accasciarsi, con una evidente ferita in testa. La vittima era stata poi trasportata in ospedale, dove poi è deceduta. I medici avevano hanno accertato che il proiettile sparato era entrato e uscito proprio dalla fronte del giovane.

Il sequesto dell'auto

L’auto su cui viaggiavano gli amici, una Panda, è stata sequestrata e verrà sottoposta a controlli per verificare la versione dei fatti. Proseguono, intanto, le indagini per cercare chiarire la dinamica dell’omicidio. La vittima, è emerso, aveva precedenti di polizia per spaccio di droga. 

Approfondimento

Napoli, ferito da colpo di pistola alla testa: muore 19enne

Cronaca: Ultime notizie

Napoli, 19enne ucciso da colpo di pistola alla testa: fermato 15enne

Cronaca

Il 19enne era stato ucciso ieri nel quartiere Arenaccia del capoluogo campano. Il minorenne è...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis i colloqui Ue-Usa e Ucraina...

15 foto

Genova, accoltella l'ex compagna e fugge: trovato nella notte

Cronaca

Si tratta del 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75enne a Montoggio, comune...

Napoli, donna accoltellata a Qualiano, arrestato l'ex compagno

Cronaca

L'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. L'accoltellamento è avvenuto nella zona del...

Terremoto Irpinia, nel 1980 la tragedia che causò oltre 2.500 morti

Cronaca

Il 23 novembre 1980, alle ore 19.34, un sisma di magnitudo di 6.9 colpì la Campania, la...

20 foto
Terremoto Irpinia

Cronaca: i più letti