Napoli, ferito da colpo di pistola alla testa: muore 19enne

Un ragazzo è morto al Cto di Napoli dopo essere stato colpito alla fronte da un proiettile mentre era in auto con alcuni amici, che hanno raccontato di aver udito un boato e di averlo visto accasciarsi. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata ed è poi deceduto

È morto all’ospedale Cto di Napoli un ragazzo ferito da un colpo d’arma da fuoco. La vittima è Marco Pio Salomone, un 19enne che, secondo la ricostruzione fornita dagli amici presenti, sarebbe stato colpito alla fronte mentre si trovava in auto con loro. Il ferimento sarebbe avvenuto intorno all’una e mezza, nella zona dell’Arenaccia, in via Generale Francesco Pinto.

La ricostruzione degli amici

I tre amici presenti hanno riferito agli agenti della squadra mobile di avere udito un boato mentre erano in auto, in movimento, e di avere poi visto il loro amico accasciarsi, con una vistosa ferita alla fronte. Il gruppo ha poi accompagnato il ragazzo in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e dove è poi deceduto. I sanitari hanno accertato che il proiettile è entrato e uscito dalla fronte. L’auto, una Panda, è stata sequestrata e verrà sottoposta a controlli per verificare la versione dei fatti resa dai tre amici ai poliziotti. La polizia sta lavorando per chiarire la dinamica dell’omicidio. Il 19enne sarebbe stato coinvolto nello spaccio di droga.