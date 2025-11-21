Napoli, scontro tra stuntman durante uno spettacolo al Circo: un morto

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che durante lo spettacolo acrobatico, per cause in corso di accertamento, sia avvenuto uno scontro tra i tre motociclisti professionisti all'interno di una sfera d'acciaio e uno è deceduto a causa delle ferite riportate ascolta articolo

Un grave incidente si è verificato durante uno spetaccolo di un circo itinerante, l'Imperial Royal, a Sant’Anastasia, nel Napoletano. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo la segnalazione di uno scontro tra tre stuntman avvenuto durante uno spettacolo acrobatico. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l0incidente si sarebbe verificato mentre erano impegnati in una performance. Le cause dell’impatto sono attualmente oggetto di accertamento. L’incidente è stato fatale per uno defli stuntman, che è deceduto a seguito delle ferite riportate. Sul posto sono anche i carabinieri della sezione rilievi del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, chiamati a effettuare i rilievi tecnici e a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La dinamica dell'incidente Da quanto emerso finora, l'incidente si è verificato durante lo spettacolo serale dell'Imperial Royal Circus di Sant'Anastasia: il numero prevedeva in particolare, secondo quanto si apprende, l'incrocio delle moto in una palla a rete. I tre stuntman stavano girando all’interno della sfera d’acciaio in uno spettacolo al buio, illuminato solo dai led che i centauri indossavano sulla tuta. Improvvisamente pare che il deceduto sia caduto al centro della sfera: gli altri 2 hanno tentato di evitarlo rallentando ma si sarebbero tutti investiti tra loro. La persona morta aveva 26 anni ed era cileno. Un’altro - messicano 43enne - è stato trasportato in codice rosso in pericolo di vita all’ospedale del mare. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi degli spettatori, molti dei quali bambini, che stavano assistendo allo spettacolo. Una morte in diretta per fare luce sulla quale potranno essere utili le immagini dei video girati dalle persone presenti e le testimonianze raccolte tra il pubblico.