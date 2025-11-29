Offerte Black Friday
Torino, irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa. Mattarella: "Ferma condanna"

Cronaca

Come ha riferito lo stesso quotidiano, un gruppo di manifestanti “in parte a volto scoperto e in parte con passamontagna” ha forzato due porte della sede e, gridando “Giornalista terrorista, sei il primo della lista”, ha invaso la sede torinese del quotidiano imbrattando i muri con scritte discriminatorie e buttando all’aria libri e documenti. L'attacco si è verificato in occasione della sciopero nazionale dei giornalisti

Un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione all’interno della redazione del quotidiano La Stampa in via Lugaro a Torino. L'attacco si è verificato in occasione dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro e a difesa dell'informazione libera, democratica e plurale. Come si legge in un articolo pubblicato sullo stesso giornale, un gruppo di manifestanti “in parte a volto scoperto e in parte con passamontagna” ha forzato due porte della sede e, gridando “Giornalista terrorista, sei il primo della lista”, ha invaso la sede torinese del quotidiano. Ha imbrattato i muri con scritte dicriminatorie e buttato all’aria libri e documenti.  

La Stampa: “Un attacco gravissimo all'informazione”

Come ribadisce il quotidiano, si tratta di “un attacco gravissimo all’informazione e ancora più vile perché accade nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti”. E ancora: “Non abbiamo paura. Siamo giornalisti. E continueremo a fare il nostro lavoro senza farci intimidire”.

Mattarella: “Solidarietà e ferma condanna all'attacco”

A seguito dell'attacco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella espresso la sua solidarietà al quotidiano torinese, condannando fermamente la violenta irruzione nella sede.

Ordine dei Giornalisti, Fnsi e Associazione Stampa Subalpina: “Inaccettabile"

In un comunicato, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti del Piemonte, insieme alla FNSI e all'Associazione Stampa Subalpina hanno definito “inaccettabile” l'episodio, rifiutando “con forza” “ogni forma di dissenso espressa con atti intimidatori e di violenza”. Poi hanno aggiunto: “L’aggressione verbale e le irruzioni nelle redazioni dei giornali riportano indietro le lancette del tempo quando ogni pensiero non allineato al governante di turno veniva punito con l’olio di ricino e le bastonate. E quei comportamenti venivano etichettati come 'azioni fasciste'. Anche oggi a distanza di quasi 90 anni e l’evoluzione digitale ci ritroviamo ad affrontare queste manifestazioni d’odio e a constatare come la storia non abbia insegnato nulla”. Ordine, Fnsi e Stampa Subalpina hanno poi sottolineato la necessità di “un aumento della vigilanza intorno alle redazioni dei giornali per evitare che l’esercizio della liberà di stampa possa subire limitazioni, attraverso minacce e intimidazioni”.

