Tentato assalto fascista al liceo Righi di Roma nella notte

Un gruppo di giovani incappucciati ha tentato nella notte del 4 novembre di forzare l’ingresso del liceo Righi di Roma, occupato dal 22 ottobre, gridando “Duce, duce”. Prima dell’arrivo della polizia, i ragazzi sono fuggiti. Gli studenti di Osa hanno denunciato un nuovo attacco fascista dopo il caso di Genova. Tra le ragioni dell’occupazione, la protesta per la cancellazione di un convegno sul Medio Oriente.