Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tentato assalto fascista al liceo Righi di Roma nella notte

Cronaca

Un gruppo di giovani incappucciati ha tentato nella notte del 4 novembre di forzare l’ingresso del liceo Righi di Roma, occupato dal 22 ottobre, gridando “Duce, duce”. Prima dell’arrivo della polizia, i ragazzi sono fuggiti. Gli studenti di Osa hanno denunciato un nuovo attacco fascista dopo il caso di Genova. Tra le ragioni dell’occupazione, la protesta per la cancellazione di un convegno sul Medio Oriente.

Prossimi video

Tentato assalto fascista al liceo Righi di Roma nella notte

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 4 novembre, edizione delle 13

Cronaca

Omicidio 18enne, i dubbi sulla versione dei killer

Cronaca

Chiara Ferragni al Tribunale di Milano per Pandoro Gate

Cronaca

Torre dei Conti, morto l'operaio intrappolato per 11 ore

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 4 novembre, edizione delle 8

Cronaca