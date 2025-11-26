Strage di Ustica, oggi la decisione sulla richiesta di archiviazione

Associazione Parenti delle Vittime: "Ci sono elementi nuovi, quel giorno movimenti militari di Francia, Usa e Nato"

Secondo Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione, non avrebbe senso chiudere tutto adesso: le 450 pagine di richiesta d'archiviazione "aggiungono elementi nuovi" rispetto al passato. "Non si è riusciti ad arrivare alla verità sugli autori materiali. La Francia, l'America, l'Inghilterra non rispondono o rispondono cose non utili e allora il magistrato dichiara di non avere altro da fare e chiede l'archiviazione", ha detto. Eppure, dice Bonfietti, tra gli elementi nuovi emersi nelle carte, "è certa la presenza della portaerei francese Foch nei nostri mari: è certa la presenza a Grazzanise di esercitazioni militari francesi, americani quella notte”. Nuovi elementi sono stati trovati “anche di intervento dei nostri militari e allo Shape della Nato". Bonfietti pensa che "le rogatorie e le richieste alla Francia possano essere ancora tante e se drammaticamente, lo dico da cittadina, la magistratura non arriverà a scrivere questa verità, chiedo con forza, più di prima, l'impegno del governo del mio Paese, una pressione e una richiesta forte da parte della politica in senso lato per indurre comportamenti diversi da parte dei nostri alleati che sono gli americani, i francesi, gli inglesi, il Belgio addirittura, che avevano i loro aerei quella notte nei nostri cieli".