Strage di Ustica, oggi la decisione sulla richiesta di archiviazione

Strage Ustica, oggi decisione su richiesta archiviazione. Parenti vittime: "Andare avanti"Cronaca
Il 27 giugno 1980 l’aereo Dc9 Itavia fu abbattuto e precipitò nel mar Tirreno, causando 81 vittime. Gli autori materiali non furono mai individuati, tra depistaggi e punti mai chiariti
Viene discussa oggi, 26 novembre, la richiesta di archiviazione della Procura romana sull’ultima indagine sulla strage di Ustica: il 27 giugno 1980 l’aereo Dc9 Itavia fu abbattuto e precipitò nel mar Tirreno, causando 81 vittime. Sembra che il gip possa propendere per accettare l’archiviazione, indiscrezione che ha già causato il malcontento dell’Associazione Parenti delle Vittime della strage.
Associazione Parenti delle Vittime: "Ci sono elementi nuovi, quel giorno movimenti militari di Francia, Usa e Nato"
Secondo Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione, non avrebbe senso chiudere tutto adesso: le 450 pagine di richiesta d'archiviazione "aggiungono elementi nuovi" rispetto al passato. "Non si è riusciti ad arrivare alla verità sugli autori materiali. La Francia, l'America, l'Inghilterra non rispondono o rispondono cose non utili e allora il magistrato dichiara di non avere altro da fare e chiede l'archiviazione", ha detto. Eppure, dice Bonfietti, tra gli elementi nuovi emersi nelle carte, "è certa la presenza della portaerei francese Foch nei nostri mari: è certa la presenza a Grazzanise di esercitazioni militari francesi, americani quella notte”. Nuovi elementi sono stati trovati “anche di intervento dei nostri militari e allo Shape della Nato". Bonfietti pensa che "le rogatorie e le richieste alla Francia possano essere ancora tante e se drammaticamente, lo dico da cittadina, la magistratura non arriverà a scrivere questa verità, chiedo con forza, più di prima, l'impegno del governo del mio Paese, una pressione e una richiesta forte da parte della politica in senso lato per indurre comportamenti diversi da parte dei nostri alleati che sono gli americani, i francesi, gli inglesi, il Belgio addirittura, che avevano i loro aerei quella notte nei nostri cieli".
Strage di Ustica, dalla tragedia ai processi: un mistero mai chiarito
Il 27 giugno 1980 il volo Dc-9 in viaggio da Bologna a Palermo precipita nelle acque internazionali tra l’isola di Ustica e quella di Ponza. Morirono tutte le persone a bordo: 77 passeggeri, tra cui 11 bambini, e i 4 membri dell’equipaggio. A 45 anni dalla tragedia, nonostante le indagini, non sono ancora state chiarite le cause della strage