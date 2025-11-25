Roma, violentata nel parco davanti al fidanzato: arrestati tre uomini

Il 25 ottobre una giovane coppia è stata aggredita nel parco di Tor Tre Teste da almeno tre uomini marocchini: uno ha violentato la ragazza, mentre gli altri hanno immobilizzato il fidanzato. Due uomini sono stati arrestati pochi giorni dopo e un terzo è stato rintracciato successivamente a Venezia. Le indagini restano aperte per verificare l’eventuale presenza di altri coinvolti

Il 25 ottobre, nel parco di Tor Tre Teste, una giovane coppia appartata in auto è stata aggredita da almeno tre uomini marocchini. La ragazza è stata tirata fuori dall’auto e violentata da uno di loro, mentre gli altri trattenevano con la forza il giovane costringendolo ad assistere. Come riporta il Corriere della Sera , uno dei tre è stato fermato a Venezia due giorni fa, mentre gli altri due erano stati arrestati il 28 ottobre, pochi giorni dopo l’aggressione, grazie alle indicazioni fornite dalla coppia. I tre aggressori sono accusati di violenza sessuale di gruppo e rapina. I giovani avevano sporto denuncia subito dopo i fatti.

Le indagini

Sono ancora in corso le indagini della squadra mobile di Roma che sta verificando se il gruppo fosse composto da più persone, poiché il numero degli aggressori indicato inizialmente dalla coppia non è risultato chiaro a causa dello shock. Non sembrano invece esserci dubbi sul coinvolgimento dei tre arrestati: oltre al racconto della giovane coppia, diciotto anni lei e 24 lui, gli inquirenti hanno trovato le impronte digitali dei tre arrestati sui vetri dell’auto. Uno dei finestrini era stato trovato in frantumi, segno che l’episodio era iniziato con una rapina.



La dinamica dell’aggressione



Secondo la ricostruzione, la coppia si era appartata in una zona isolata del parco quando l’auto è stata colpita e uno dei finestrini si è rotto. I due giovani sono stati costretti a scendere dal veicolo e separati. La ragazza è stata trascinata fuori e violentata da uno degli aggressori, mentre il fidanzato veniva trattenuto da due complici. Terminata l’aggressione, i tre sono fuggiti. La coppia ha poi chiamato il numero di emergenza e ha sporto denuncia, permettendo di avviare rapidamente le ricerche che hanno portato ai primi due arresti e, successivamente, all’individuazione del terzo uomo.