Firenze, donna 35enne violentata in centro: identificati due uomini

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Una 35enne sarebbe stata violentata nella notte in piazza San Pancrazio, nel centro di Firenze. Un passante ha dato l’allarme intorno alle 4 dopo aver sentito le sue richieste di aiuto. La polizia ha fermato due uomini per l’identificazione

ascolta articolo

Una donna sarebbe stata violentata la notte scorsa a Firenze, in piazza San Pancrazio, nelle vicinanze di piazza Santa Maria Novella. La vittima è una 35enne panamense. Dopo l'aggressione, è stata portata all’ospedale di Careggi. L’allarme è scattato intorno alle 4, quando un passante ha sentito le richieste di aiuto della 35enne e ha chiamato il 112 Nue. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno rintracciato due uomini stranieri e li hanno accompagnati in questura per l’identificazione. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

©Ansa

Cronaca

Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

