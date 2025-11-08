Firenze, donna 35enne violentata in centro: identificati due uomini

Una donna sarebbe stata violentata la notte scorsa a Firenze, in piazza San Pancrazio, nelle vicinanze di piazza Santa Maria Novella. La vittima è una 35enne panamense. Dopo l'aggressione, è stata portata all’ospedale di Careggi. L’allarme è scattato intorno alle 4, quando un passante ha sentito le richieste di aiuto della 35enne e ha chiamato il 112 Nue. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno rintracciato due uomini stranieri e li hanno accompagnati in questura per l’identificazione. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.