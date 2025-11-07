Cosa sono e come lavorano i centri per gli uomini autori di violenza

L’obiettivo dei Centri per Uomini Autori di Violenza è quello di prevenire e interrompere la violenza di genere. L'accesso può avvenire per diverse strade, da quello spontaneo alla sospensione di pena in sede giudiziaria. E il lavoro si affronta in gruppi co-condotti da due esperti, per far sì che gli uomini maltrattanti "si facciano da specchio" acquisendo nuove consapevolezze. Il racconto di una psichiatra e uno psicoterapeuta del CUAV Andrea di Milano: "Non sono luoghi di punizione, ma di responsabilizzazione"