Milano, entra nell'auto e le strappa orecchini da 100 mila euro

Milano, entra nell'auto e strappa alla guidatrice orecchini da 100mila euro: arrestatoCronaca
Un 59enne italiano è stato messo agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa lo scorso 29 settembre nei confronti di una donna di 49anni. Gli investigatori della Squadra Mobile, attraverso l'analisi delle telecamere, lo hanno identificato e arrestato in zona San Siro
Un 59enne con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa a Milano lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina - degli orecchini in diamanti da 100mila euro - è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto ai domiciliari. Gli investigatori della Squadra Mobile, attraverso l'analisi delle telecamere, lo hanno identificato e arrestato in zona San Siro.
La rapina
Secondo le accuse, la vittima dell'aggressione, una donna di 49 anni di nazionalità italiana e residente negli Stati Uniti, dopo aver parcheggiato la propria autovettura per accompagnare la figlia minorenne, è stata aggredita da un uomo che le ha aperto la portiera per introdursi con la forza nel veicolo. Il rapinatore, dopo averla immobilizzata bloccandole il viso con forza, le ha sottratto un paio di preziosi orecchini in diamanti, dal valore stimato di circa centomila euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter.
L'arresto è avvenuto grazie all'analisi delle telecamere
Gli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e, attraverso l'analisi delle telecamere, sono riusciti a ripercorrere la via di fuga e a ritrovare lo scooter utilizzato dal rapinatore. Così facendo sono stati raccolti elementi probatori decisivi per l’identificazione del responsabile che è stato arrestato in zona San Siro.