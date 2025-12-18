Milano, entra nell'auto e le strappa orecchini da 100 mila euro

Un 59enne italiano è stato messo agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa lo scorso 29 settembre nei confronti di una donna di 49anni. Gli investigatori della Squadra Mobile, attraverso l'analisi delle telecamere, lo hanno identificato e arrestato in zona San Siro ascolta articolo

Un 59enne con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa a Milano lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina - degli orecchini in diamanti da 100mila euro - è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto ai domiciliari. Gli investigatori della Squadra Mobile, attraverso l'analisi delle telecamere, lo hanno identificato e arrestato in zona San Siro.

La rapina Secondo le accuse, la vittima dell'aggressione, una donna di 49 anni di nazionalità italiana e residente negli Stati Uniti, dopo aver parcheggiato la propria autovettura per accompagnare la figlia minorenne, è stata aggredita da un uomo che le ha aperto la portiera per introdursi con la forza nel veicolo. Il rapinatore, dopo averla immobilizzata bloccandole il viso con forza, le ha sottratto un paio di preziosi orecchini in diamanti, dal valore stimato di circa centomila euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter.

©Ansa