Violenza sulle donne, in Italia 85 donne uccise dall'inizio dell'anno

Ogni 10 minuti lo scorso anno una donna da qualche parte nel mondo veniva uccisa da una persona a lei cara, partner o ex, o parenti stretti: circa 50mila vittime di femminicidio in 12 mesi. sottolinea l'Onu nel rapporto pubblicato in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra oggi 25 Novembre. Il rapporto rileva che il 60 percento delle donne uccise nel mondo è stato vittima di partner o parenti come padri, zii, madri e fratelli. La cifra di 50 mila basata su dati di 117 paesi si suddivide in 137 donne al giorno, ovvero circa una donna ogni 10 minuti, secondo il rapporto. Il totale è leggermente inferiore a quello riportato nel 2023, anche se non indica una reale diminuzione, spiegano gli estensori del report, poiché deriva in gran parte dalle differenze nella disponibilità dei dati da Paese a Paese. Il femminicidio continua a causare decine di migliaia di vite di donne e ragazze ogni anno, senza segni di miglioramento, e la "casa

continua a essere il luogo più pericoloso per donne e ragazze in termini di rischio di omicidio", riporta lo studio dell'Onu. E anche nel nostro Paese i numeri sono allarmanti.

In Italia 85 donne uccise in 10 mesi

Tra il 1 gennaio e il 20 ottobre 2025, in Italia sono state 85 le donne vittime di omicidio volontario. Nonostante la leggera flessione del fenomeno (102 le vittime nei primi dieci mesi del 2024) l'incidenza sul numero totale degli omicidi consumati "è la più alta mai registrata": in pratica, più di una vittima su tre è di genere femminile. É quanto emerge dal 12esimo Rapporto Eures sul femminicidio in Italia, che a livello territoriale conferma la prevalenza dei casi al Nord (41, pari al 48,2% del totale), davanti al Sud (25 vittime pari al 29,4%) e al Centro (19 vittime pari al 22,4%).