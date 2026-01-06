Offerte Sky
Terremoto di magnitudo 3.1 ai Campi Flegrei. Non si segnalano danni

Cronaca

Il sisma è avvenuto a soli 2 chilometri di profondità ed epicentro a 5 km da Pozzuoli. La scossa è stata seguita un minuto dopo da una replica di magnitudo 2.9

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 3:23 in provincia di Napoli, ai Campi Flegrei. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a soli 2 chilometri di profondità ed epicentro a 5 km da Pozzuoli. Non si segnalano danni a persone o cose. La scossa è stata seguita un minuto dopo da una replica di magnitudo 2.9

