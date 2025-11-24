Dirigente della Camera di Commercio Roma morto in incidente stradale

Offerte Black Friday
Dirigente della Camera di Commercio di Roma muore in un incidente stradale

Cronaca
Vigili del fuoco

  Adriano Franchi, ascolano di origini e trapiantato a Roma, dirigente della Camera di Commercio della Capitale, è deceduto sul colpo. Alla guida dell'auto finita contro un guardrail c'era la moglie ricoverata in gravi condizioni. Da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto sulla Salaria, verso Rieti 

ascolta articolo

Il dirigente della Camera di Commercio di Roma, Adriano Franchi, è morto in un incidente stradale,  lungo la Salaria, nei pressi di Cittareale (Rieti).  Franchi, ascolano di origini e trapiantato a Roma, aveva 56 anni ed era a capo dell'Ufficio affari legali, contrattualistica dell'Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma.

Alla guida dell’auto c’era la moglie

L'auto su cui viaggiava in direzione di Roma è finita violentemente contro un guardrail. Alla guida c'era la moglie, ora ricoverata in gravi condizioni.  "Le squadre dei vigili del fuoco del presidio di Amatrice e del distaccamento territoriale di Posta - riferiscono i pompieri - hanno da subito operato con cesoie e divaricatori per liberare il 56enne a seguito dell'impatto del veicolo contro il guardrail".

Da chiarire la dinamica dell’incidente

L'operazione di soccorso ha permesso, successivamente, il salvataggio e il recupero anche di due cani che si trovavano all'interno dell'auto. Al vaglio dei rilievi della Polizia stradale la dinamica del sinistro. Sul posto anche il personale sanitario del 118 che ha constatato, sul posto, l'avvenuto decesso del 56enne. La moglie di Franchi, dopo essere stata estratta dai vigili del fuoco dalle lamiere dell'abitacolo, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale De Lellis di Rieti, dove è tuttora ricoverata in condizioni critiche. 

