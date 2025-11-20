Incidente sul lavoro a Gessate: morto un 61enne nel Milanese

A Gessate, in provincia di Milano, un uomo è morto sul lavoro durante le operazioni di scarico in una ditta. Deceduto sul posto, l’operaio è rimasto schiacciato tra il camion con cui era giunto e un muletto che si è ribaltato.
