Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo, infiltrazioni a Fiumicino: allagato l'aeroporto

Cronaca

Il violento nubifragio che ha colpito Roma e il litorale ha causato infiltrazioni d’acqua all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. La pioggia è entrata in alcuni punti dei terminal 1 e 3 dello scalo romano. Le aree allagate sono state chiuse ai passeggeri per consentire le operazioni di ripristino. L'operatività dello scalo è sempre rimasta regolare.

Prossimi video

Screening vascolare: perchè fondamentale per la prevenzione

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 12 marzo: edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 12 marzo

Cronaca

Il Libro Possibile a Londra, le "night stories" nell'Istituto italiano di cultura

Cronaca

Messina, evade dai domiciliari e uccide la ex compagna

Cronaca

I titoli di Sky TG24 dell'11 marzo: edizione delle 19

Cronaca