Maltempo, infiltrazioni a Fiumicino: allagato l'aeroporto

Il violento nubifragio che ha colpito Roma e il litorale ha causato infiltrazioni d’acqua all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. La pioggia è entrata in alcuni punti dei terminal 1 e 3 dello scalo romano. Le aree allagate sono state chiuse ai passeggeri per consentire le operazioni di ripristino. L'operatività dello scalo è sempre rimasta regolare.
