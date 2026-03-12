Blitz a Torino, scoperto arsenale e droga in un sottotetto

La Polizia di Stato ha arrestato un 49enne italiano a Torino, nel quartiere Regio Parco, dopo il ritrovamento di un arsenale e 12 chili di droga nel sottotetto della sua abitazione. Tra le armi sequestrate figurano mitragliatori, fucili, pistole, 1.800 munizioni e una granata a frammentazione. Durante la perquisizione, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto oltre 10 chili di hashish, 1,2 chili di cocaina e 370 grammi di marijuana.