Incidente Milano, è morto il pedone investito dal bus in viale Jenner

Non ce l’ha fatta l’uomo di 52 anni che martedì 18 novembre, è stato investito da un filobus a Milano. L’incidente è avvenuto in viale Jenner nella tarda mattinata, poco prima di mezzogiorno. Il pedone, subito soccorso, era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia locale, il 52enne al momento dell’impatto con il mezzo pubblico stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Butti camminando sulle strisce pedonali ma passando con il semaforo rosso. Il filobus Atm, che viaggiava sulla corsia preferenziale in direzione Maciachini, lo ha colpito con lo specchietto retrovisore destro, facendolo cadere violentemente a terra.