Incidente Milano, è morto il pedone investito dal bus in viale Jenner

Incidente a Milano, è morto il pedone investito dal filobus in viale Jenner

Cronaca

L’uomo di 52 anni era stato travolto nella tarda mattinata di martedì 18 novembre e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. La vittima, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, stava attraversando la strada sulle strisce ma con il semaforo rosso

Non ce l’ha fatta l’uomo di 52 anni che martedì 18 novembre, è stato investito da un filobus a Milano. L’incidente è avvenuto in viale Jenner nella tarda mattinata, poco prima di mezzogiorno. Il pedone, subito soccorso, era stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia locale, il 52enne al momento dell’impatto con il mezzo pubblico stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Butti camminando sulle strisce pedonali ma passando con il semaforo rosso. Il filobus Atm, che viaggiava sulla corsia preferenziale in direzione Maciachini, lo ha colpito con lo specchietto retrovisore destro, facendolo cadere violentemente a terra.

L'incidente

La vittima, morta dopo due giorni di ricovero in ospedale, era stata portata in codice rosso al Niguarda con traumi a cranio, volto e addome. Anche il conducente dell'autobus, un uomo di trent'anni, era stato soccorso dal 118 e portato, senza traumi evidenti ma in stato di choc, in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Illesi i passeggeri del mezzo pubblico.

