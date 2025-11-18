Incidente a Milano, uomo investito dal filobus: è gravissimo

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in viale Jenner. Il ferito, un 52enne di origini egiziane, è stato trasferito in arresto cardiaco al Niguarda: è in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo è stato centrato dal mezzo mentre attraversava la strada con il semaforo rosso

Grave incidente stradale a Milano, dove un uomo è stato investito da un filobus in viale Jenner: si trova in gravissime condizioni a causa delle lesioni riportate su tutto il corpo. Il ferito, un 52enne di origini egiziane, è stato trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda e sarebbe in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, l’uomo è stato centrato nella tarda mattinata di oggi dal mezzo pubblico sulla corsia preferenziale mentre attraversa la strada con il semaforo rosso. Illeso, anche se in stato di choc, il conducente di 30 anni del filobus e tutti i passeggeri del mezzo.