Violenza sessuale a Gallarate, donna aggredita all’alba: un fermo

Fermato un uomo ritenuto il presunto autore della violenza sessuale commessa ieri mattina all'alba in un parcheggio nel quartiere Cajello di Gallarate, in provincia di Varese, dove una donna di 53 anni è stata prima picchiata e poi violentata. Si tratta di un 35enne del Gambia, individuato dai carabinieri della compagnia di Gallarate e sottoposto dal pm di Busto Arsizio a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale aggravata e lesioni aggravate.

Il fermo e l’interrogatorio

L’uomo è stato trovato nella sua abitazione nascosto nel cassettone di un letto e indossava ancora i vestiti immortalati dalle telecamere durante la fuga, mentre il cellulare della vittima è stato trovato vicino al suo appartamento. La donna ha riportato una prognosi di 20 giorni per le ferite subite. Durante l’interrogatorio con il pm Roberto Bonfanti, l’uomo avrebbe reso piena confessione. Nel corso dell'indagine coordinata dal pubblico ministero di Busto Arsizio Roberto Bonfanti, i carabinieri guidati dal maggiore Pierpaolo Convertino hanno visionato le telecamere di sorveglianza e sentito un testimone accorso in aiuto della donna, che ha chiamato il 112. Quindi hanno identificato il 35enne al termine di una rapida indagine ricostruendo l'aggressione. La donna è stata aggredita alle spalle e trascinata in un parcheggio dove si è consumata la violenza.