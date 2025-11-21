Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Violenza sessuale a Gallarate (Varese), donna aggredita e abusata all'alba

Cronaca
©Ansa

La 53enne è stata aggredita intorno alle 5.30, mentre camminava in strada diretta al lavoro. In corso le indagini per individuare l'aggressore, di circa 30 anni

ascolta articolo

Una donna di 53 anni è stata aggredita all'alba, intorno alle 5.30, in via Pegoraro a Gallarate (Varese). Secondo quanto ricostruito, l'aggressione a sfondo sessuale è avvenuta mentre la donna camminava in strada diretta al lavoro. Uno sconosciuto sui 30 anni l'avrebbe aggredita colpendola al volto con violenza prima di abusarne, per poi darsi alla fuga. La 53enne è stata poi portata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate in codice giallo. I carabinieri, coordinati dal pm di Busto Arsizio Roberto Bonfanti, sono al lavoro per individuare l'aggressore, utilizzando anche le telecamere presenti nella zona.

Cronaca: Ultime notizie

Violenza sessuale a Gallarate, donna aggredita e abusata all'alba

Cronaca

La 53enne è stata aggredita intorno alle 5.30, mentre camminava in strada diretta al lavoro. In...

Sciopero generale del 28 novembre, fermi anche treni, aerei e scuole

Cronaca

A fermarsi dalle ore 21 del 27 novembre alle ore 21 del 28 novembre saranno i lavoratori sia...

Alessandro Sallusti lascia il Giornale, arriva Cerno da Il Tempo

Cronaca

Cambia la direzione del quotidiano fondato da Indro Montanelli, mossa che dà il via a un...

Legionella a Milano, test confermano 11 casi e un decesso

Cronaca

L'Agenzia per la tutela della Salute fa sapere che sono state avviate le indagini per...

Studente accoltellato a Milano, un arrestato: "Non ci ho visto più"

Cronaca

"Non pensavo di averlo colpito così", ha detto nell'interrogatorio reso davanti al Gip nel...

Cronaca: i più letti