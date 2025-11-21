Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 novembre: la rassegna stampa

Offerte Black Friday
Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina, con il piano di pace Usa che spiazza Kiev: Zelensky chiede una “pace dignitosa” e annuncia che "ne parlerà con Trump". Spazio anche alla bufera sul Garante della privacy con le dimissioni del segretario generale Fanizza: avrebbe chiesto di spiare i dipendenti per scoprire una presunta talpa. Infine, lo sport:  l’Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali di calcio 2026

    Famiglia nel bosco, Tribunale minori ha deciso: allontanati i 3 figli

    Cronaca

    I bambini vivevano con i genitori in una casa isolata nei boschi di Palmoli (Chieti). Sono stati...

    Garante della Privacy, si dimette il segretario generale Fanizza

    Cronaca

    Dopo il rifiuto di lasciare l'incarico da parte dei componenti del collegio, a fare un passo...

    Angelo Fanizza Garante Privacy

    Bimba morta a 2 anni a Belluno dopo dimissione, indagato medico

    Cronaca

    Per accertare le cause della morte, e precisare se fosse davvero stato fatto tutto il possibile...