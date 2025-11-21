Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina, con il piano di pace Usa che spiazza Kiev: Zelensky chiede una “pace dignitosa” e annuncia che "ne parlerà con Trump". Spazio anche alla bufera sul Garante della privacy con le dimissioni del segretario generale Fanizza: avrebbe chiesto di spiare i dipendenti per scoprire una presunta talpa. Infine, lo sport: l’Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali di calcio 2026
- In apertura l’“Ira di Zelensky: parlo con Trump”, con il leader ucraino “spiazzato dal piano. Putin: siede su un water d'oro, non pensa ai soldati”. In spalla, la politica interna con “Manovra, il vertice non scioglie i nodi Giorgetti: prudenza”. In primo piano anche lo sport con “Italia, la strada per i Mondiali. Gattuso: ‘Possiamo farcela’”, dedicato ai playoff contro l’Irlanda del Nord. In spalla, “I quesiti sui social: Medicina, test a rischio” e “Garante, si dimette chi indagava sulla talpa”.
- In primo piano “Privacy, caccia alle talpe e dimissioni”, sul caso che coinvolge il segretario generale del Garante e l’accesso ai dati dei dipendenti. Il titolo principale di politica estera: “Kiev e Ue, no al piano Usa. Zelensky: vedrò Trump”, “Per l'Ucraina "assurda la proposta della Casa Bianca". In evidenza anche “Affitti brevi e banche: tensione su modifiche al vertice di governo”. In taglio basso “Falso in bilancio, De Laurentiis rinviato a giudizio”.
- L'apertura è su “Ucraina, ecco i 28 punti Zelensky apre a Trump”, che illustra il piano consegnato a Kiev e le reazioni internazionali. Tra i commenti, “Più che una trattativa è show business”. In spalla, la politica economica con “Caos manovra, Giorgetti frena gli assalti dei partiti su affitti e banche”. Spazio anche a Spike Lee, che arriva al Torino Film festival: "Io, trai social e Kurosawa”. In taglio basso, “Kate, più della corona vale la forza dell’amore”.
- In apertura “Stage riscattati come la laurea”, sugli emendamenti FdI che puntano alla conversione dei tirocini in contributi per la pensione. A centro pagina, la guerra in Ucraina con “Piano Usa, gelo Kiev. Zelensky rilancia: parlerò con Trump”. In taglio alto, lo sport con “La Nazionale cade bene: ai playoff l’Irlanda del Nord”. In primo piano anche: “Ricorso ai 108 milioni residui del Ponte: via libera in Cdm al decreto per l’ex Ilva”. In taglio basso “Il giudice trasferisce i bimbi del bosco”.
- In apertura la legge di bilancio con “Transazioni finanziarie sotto tiro”. In taglio alto, “Errori contabili, la correzione resta semplificata per i non rilevanti” e “Esclusione Iva fino al 2036 per le attività di enti associativi”. Al centro, “L’auto tedesca ha perso 49mila posti di lavoro in nove mesi”. Spazio anche a “Transizione 5.0: il 27 novembre stop alle prenotazioni”. In spalla: “Per Kiev piano Usa irricevibile, ma Zelensky parlerà con Trump”.
- L’apertura è sulla Nazionale con il titolo a tutta pagina “Fateli Azzurri!”, dopo il sorteggio che porta l’Italia ai playoff contro l’Irlanda del Nord: il 26 marzo a Bergamo Italia-Irlanda del Nord. Eventuale finale il 31 in Galles o in Bosnia. In evidenza anche la Coppa Davis con “Prendiamo la Davis!”, dedicata alla finale con il Belgio. A lato, il derby di Milano: “Derby caro amico ti batto: Thuram-Maignan per il trono della città e del...campionato”. Spazio al Napoli con “Conte ci riprova: un’ora di confronto con i giocatori”.
- In apertura “Burocrati & C: ecco chi rema contro il governo”, “I rapporti Meloni-Mattarella restano buoni. Ma Fdi vede nel ‘sistema’ un ostacolo”. In evidenza anche il caso Garante della privacy con “Cercava le talpe di ‘Report’, costretto alle dimissioni”. In taglio centrale la manovra con “Un miliardo per la casa”. Spazio anche a “Quando Travaglio voleva il sorteggio del Csm” e a “Delirio in tv sui sionisti: Iacchetti denunciato”.
- In apertura “Bel Garante della privacy: voleva spiare i dipendenti”. Subito sopra, la guerra in Ucraina: “L’Ue sabota il piano di Trump. Giorgetti: no armi Usa per Kiev”. In spalla “Battere il governo così poi vinciamo le elezioni del ’27”, parla Fico. Tra gli altri richiami, la stangata della Cedu “Pagate i debiti dei Comuni: 12 mld di buco”. In taglio basso: “Se sei ‘filo-russo’ possono diffamarti e pure minacciarti”.
- Il titolo principale è “Ucraina, piano Usa in salita. Ira della Ue e Kiev lo boccia”, che racconta il rifiuto del piano di pace Usa. A centro pagina campeggia “Caos Medicina”. In spalla “Caso Quirinale, anche Schlein nel mirino di Garofani”. Tra i richiami della manovra c’è “Manovra, l’ultimo scontro è sul canone Rai”. In taglio basso spazio allo sport con “L’Italia pesca l’Irlanda del Nord”.