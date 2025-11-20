Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 novembre: la rassegna stampa

Il faccia a faccia tra Meloni e Mattarella dopo l'attacco al Colle di Fratelli d'Italia, il piano di pace di Trump per la guerra in Ucraina, che prevede l'esercito di Kiev ridotto, meno armi e l'addio al Donbass in favore di Mosca. E ancora, la Coppa Davis con l'Italia in semifinale e l'attesa per il sorteggio dei playoff degli azzurri del calcio. Questi alcuni dei temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola