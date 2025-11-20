Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 novembre: la rassegna stampa

Il faccia a faccia tra Meloni e Mattarella dopo l'attacco al Colle di Fratelli d'Italia, il piano di pace di Trump per la guerra in Ucraina, che prevede l'esercito di Kiev ridotto, meno armi e l'addio al Donbass in favore di Mosca. E ancora, la Coppa Davis con l'Italia in semifinale e l'attesa per il sorteggio dei playoff degli azzurri del calcio. Questi alcuni dei temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- La politica in primo piano: "Mattarella-Meloni, è disgelo". Il faccia a faccia dopo le parole di Bignami sul consigliere del Colle, il Pd: "Un incontro doveroso". La premier "contro Garofani", poi la nota di FdI: "Sintonia, caso chiuso". Spazio poi alla guerra russo-ucraina: "Esercito ridotto, meno armi e addio Donbass: il piano Usa-Russia che mette all'angolo Kiev". Sport, tennis: "E' sempre festa, l'Italia va avanti in Davis".
- "Meloni va da Mattarella, dietrofront FdI: è tregua" è il titolo d'apertura. Si è svolto un colloquio "dopo l'attacco" al Colle, "tensione per la nota di Palazzo Chigi: da Garofani parole inopportune". Poi la frenata in un comunicato del partito: "Caso chiuso, rinnoviamo la stima per il Presidente". Ucraina, il piano Usa-Russia: "Donbass e Crimea a Putin". Cronaca: "Coltelli e sballo, le notti di Milano senza regole". Sport, Coppa Davis: "L'Italia, va, ora il Belgio in semifinale".
- "Meloni da Mattarella, tregua dopo lo scontro", titola in primo piano il quotidiano torinese. Faccia a faccia di 20 minuti al Quirinale, "caccia a chi ha pedinato il consigliere del Colle". Palazzo Chigi "insiste nelle critiche a Garofani", Fdi: "Caso chiuso". Ucraina, focus su "quella pace firmata Trump che umilia Kiev". "L'infanzia rubata": oggi è la Giornata mondiale dei diritti dei bambini.
- "Meloni a colloquio da Mattarella, caso chiuso". Il faccia a faccia dopo le tensioni sul consigliere del Colle. Manovra: "Taglio del canone Rai". Tra gli emendamenti segnalati "spunta quello della Lega con lo sconto da 90 a 70 euro per la tv". Ucraina, il piano di Trump: "Donbass e la Crimea a Mosca". Cronaca, Nola: "Uccide la sorella, poi videochiama la madre". Tennis, Coppa Davis: "Cobolli&Berrettini, l'Italia si esalta: ora la semifinale".
- Derby di Milano in vista: "Scacco a te". L'Inter ritrova Thuram al top, il Milan scatena Rabiot "ma a preoccupare i tecnici sono i cervelloni Chala e Modric". Prove di rinnovo: "Yildiz vuole la Juve", Chiellini conferma: "Stiamo trattando". Italia, sorteggio dei playoff per il Mondiale: "All'ultima pallina". Tennis, Coppa Davis: "L'Italia c'è". Berrettini "col cuore", Cobolli "domina": siamo in semifinale.
- La Juventus in azione: "Yildiz, si fa". Rinnovo sul tavolo, "la svolta di Chiellini". Corsa al Mondiale, oggi il sorteggio dei playoff: "Italia, incubo Gyokeres". In semifinale per gli azzurri "la Svezia, l'Irlanda del Nord, la Romania o la Macedonia: gara unica in casa il 26 marzo". Arriva il derby di Milano: "Chivu-Max a carte scoperte". Tennis, Coppa Davis: "L'Italia avanza, domani la semifinale con il Belgio".
- "Yildiz vuole una grande Juve". Il numero 10 "per rinnovare chiede ambizioni più che soldi". Fronte granata, parla Paleari: "Ho il Toro dentro". Oggi, a Zurigo, sorteggio per i Mondiali. L'appello di Graziani: "Per gli spareggi bisogna assolutamente recuperare Chiesa". Tennis, Coppa Davis: "Anche l'altra Italia fa godere". Due a zero all'Austria, domani semifinale contro il Belgio.
- Tensione Quirinale-Governo: "Il consigliere ammette, ma non lascia". Garofani, consulente del presidente, "conferma le frasi sulla premier". Meloni a colloquio da Mattarella, FdI: "Caso chiuso, stima nel Colle". Intervista a John Elkann: "Alla scuola Ferrari gli ingegneri del futuro". Prevenzione alla violenza: "Sesso, sì alla legge sul consenso". Coppa Davis: "Vincono Berrettini e Cobolli, domani la semifinale con il Belgio".
- Guerra in Ucraina, "intesa Usa-Russia e sospetti di corruzione": Zelensky "sotto assedio". Il piano di Trump: "Donbass e Crimea ai russi, truppe dimezzate". Meloni ieri al Colle ma "la tensione rimane altissima". Politica, la premier "esagera": sei condoni tre giorni prima delle elezioni. Medioriente: "28 morti a Gaza, Israele bombarda la pace di Trump".
- Focus sui mercati finanziari in apertura: "Boom di Nvidia, sollievo in Borsa". Risultati "oltre le stime" per il colosso tecnologico, il titolo "vola nell'after market". Manovra: "Emendamenti segnalati, ok ai condoni. Fino a settembre 2027 l'iperammortamento". Classifica mondiale delle strade del lusso: "A Londra la via più cara, Montenapoleone seconda". Kiev, il piano di Trump in 28 punti: "Meno armi e meno terre ma garanzie Usa".
- La politica in primo piano. "Meloni al Quirinale dopo le tensioni". FdI: "Caso chiuso". E ancora: "Porte aperte ai criminali e poi chiedono la sicurezza" in riferimento alla "ipocrisia della sinistra". Focus su Sinner: "Furbetto? Paga più tasse di tutti in Italia". Sberlone a chi lo critica "da sinistra per la residenza a Monaco". Calcio: "Le strane regole del Mondiale. Curacao ci sarà, noi chissà...".
- La politica tra i temi in prima pagina. "Ma quale complotto, il piano segretissimo del Quirinale per aiutare Meloni a governare". Guerra russo-ucraina: "Quattro mani per un piano pessimo". Il "solito" Witkoff avrebbe preso nota delle richieste di un funzionario russo, "copiato e incollato l'accordo per il Medioriente adattandolo all'Ucraina". Economia: "Campo largo scoperto, il centrosinistra presenta 16 emendamenti alla Manovra".
- "La scalata" è il titolo in primo piano. Dopo "l'attacco di Fratelli d'Italia", Meloni sale al Quirinale per un colloquio con Mattarella. Ma al termine "rilancia le accuse contro il consigliere Garofani". Sindacati in sciopero: "Ilva, ecoc il piano: spegnere tutto". Ucraina: "Un piano Usa-Russia ma Zelensky dice no". Medioriente: "Nuovi attacchi, Israele celebra il voto all'Onu".
- "Meloni-Mattarella, scontro totale. Così la leader vuole scalare il Colle". Fallisce l'incontro distensivo tra il presidente e la premier, che tiene il punto: "Garofani inopportuno". Ucraina: "Il piano Trump spaventa Kiev, il Donbass a Putin". Clima e Cop30: "L'Italia sembra Forrest Gump".
- "Venti di pace". Meloni suggella l'intesa con il Quirinale, "scongiurato lo strappo". Anche su Gaza "si apre un ciclo nuovo", sostiene il dem Fiano. Regionali in Veneto: "Stefani contro Manildo, ecco i programmi". L'editoriale di Giuliano Cazzola: "La sinistra fuori tempo massimo non ha letto la risoluzione Onu".