Omicidio Sofia Stefani, oggi la sentenza per Giampiero Gualandi

La donna è stata uccisa ad Anzola dell'Emilia (Bologna) il 16 maggio 2024 da un colpo di pistola di ordinanza di Gualandi, nell'ufficio dell'uomo con il quale la 33enne aveva una relazione extraconiugale. Nella richiesta della massima pena, la pm Lucia Russo aveva escluso le attenuanti per l'"orribile crimine di cui si è macchiato". La difesa sostiene che lo sparo è partito in modo accidentale durante una colluttazione e chiede la riqualificazione del reato in omicidio colposo

La Corte d'Assise di Bologna si è ritirata in camera di consiglio in vista della sentenza a carico di Giampiero Gualandi, 64 anni, ex comandante della polizia locale di Anzola dell'Emilia (Bologna) accusato dell'omicidio volontario, aggravato da futili motivi e legame affettivo, della collega Sofia Stefani, 33 anni. La donna è stata uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi nell'ufficio dell'uomo, con cui la vigilessa aveva instaurato una relazione extraconiugale.

Pm chiede l'ergastolo, la difesa: "Sparo accidentale"

La pubblica accusa, guidata dalla Pm Lucia Russo, ha chiesto l'ergastolo per Gualandi. Mentre per i difensori dell'imputato lo sparo risultato fatale è partito accidentalmente durante una colluttazione con la donna, e quindi chiedono la riqualificazione del reato in omicidio colposo, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato. "Dal mio punto di vista credo che il femminicidio è sempre quando una donna muore e muore in modo violento", ha detto la madre di Sofia Stefani, Angela Querzè, presente in aula per la lettura della sentenza.